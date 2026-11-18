Джош О’Коннор. Фото: Arturo Holmes/WireImage

Джош О’Коннор — один из актёров, вошедших в финальный список претендентов на роль Джеймса Бонда (которую в итоге получил Роберт Паттинсон), — был фаворитом режиссёра Дени Вильнёва на раннем этапе, однако решил выйти из борьбы ещё до принятия окончательного решения, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В своей рассылке "What I’m Hearing" для издания Puck Мэтью Беллони (который в своё время точно предсказал, что роль достанется Паттинсону) отметил, что О’Connor "с самого начала испытывал определённые опасения по поводу "багажа", который сопровождает эту роль", и отказался от участия вскоре после прохождения кинопроб.

О’Коннор, известный по роли принца Чарльза в сериале "Корона", а также по ряду высоко оценённых критиками независимых картин — таких как "Божья земля", "Химера" и "Мастермайнд", — по имеющейся информации, входил в первоначальную тройку главных претендентов на роль Бонда вместе с Каллумом Тёрнером и Джеком Лауденом. Позже выяснилось, что продюсеры добавили в список Роберта Паттинсона и Николаса Холта (звезду фильма "Как ограбить банк"), что фактически означало: никто из первоначальной тройки, скорее всего, не получит эту роль.

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По словам Беллони, О’Коннор "был одним из первых фаворитов режиссёра Дени Вильнёва — настолько, что некоторые инсайдеры даже считали, что роль уже у него в кармане". Однако из-за собственных сомнений актёр "сомневался, стоит ли вообще проходить пробы, а вскоре после того, как всё же согласился, решил выйти из гонки".

Беллони также обратил внимание ещё на одну деталь в соглашении, которое студия Amazon MGM заключила с Паттинсоном до проб: она свидетельствует о большом желании студии видеть именно его в этой роли. В частности, Паттинсон не был обязан согласовывать свои личные рекламные контракты с брендами, которые сотрудничают с франшизой о Бонде. Поскольку такое сотрудничество с брендами исторически является огромным источником прибыли для серии фильмов об агенте 007, имеющиеся у Паттинсона рекламные соглашения (в частности, с производителями часов и одежды) потенциально могли бы привести к конфликту интересов в будущем. Как отмечает Беллони, этот вопрос "теперь станет предметом переговоров".