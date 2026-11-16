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"Личность подтверждена": новым Джеймсом Бондом станет Роберт Паттинсон

Киев • УНН

 • 3670 просмотра

Роберта Паттинсона утвердили на роль Джеймса Бонда в 26-м фильме франшизы. Режиссёром картины станет Дени Вильнёв.

"Личность подтверждена": новым Джеймсом Бондом станет Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон сменит Дэниела Крейга в официальном фильме о Джеймсе Бонде. Об этой новости сообщили в понедельник на официальных страницах франшизы о Джеймсе Бонде в социальных сетях, передает УНН.

Незадолго до 15:00 по Гринвичу весь предыдущий контент на страницах 007 в соцсетях X и Instagram был внезапно удален, а вместо него появилось сообщение: "Личность подтверждена".

Как пишет The Guardian, впоследствии киностудия опубликовала первую фотографию актера в фирменном смокинге Бонда, а также пресс-релиз, в котором подтвердила эту информацию. В нем отмечается, что утверждение Паттинсона на роль "открывает новую эру для одного из самых известных персонажей в истории кино".

Роберт Паттинсон стал фаворитом на роль нового Джеймса Бонда — СМИ13.11.26, 18:22 • 28289 просмотров

Объявлению предшествовал длительный кастинг. Известно, что Паттинсон вошел в шорт-лист из пяти кандидатов, среди которых также были Джош О’Коннор и Каллум Тернер. В пятницу появилась информация о том, что Паттинсону предложили более выгодные условия контракта, чем его конкурентам, что подогрело слухи о том, что именно он является главным претендентом на роль.

Добавим

Последним фильмом Крейга в роли Бонда стала картина "Не время умирать", вышедшая в 2021 году (премьера была отложена из-за пандемии COVID-19). Сюжет 25-го фильма серии фактически поставил точку в истории: Бонд, судя по всему, погибает, однако на экране появляется надпись: "Джеймс Бонд вернется".

Всего Дэниел Крейг сыграл в пяти фильмах о Бонде, начиная с картины "Казино "Рояль"" 2006 года. За время его участия франшиза установила кассовые рекорды: в частности, фильм "007: Координаты "Скайфолл"" (2012) собрал в мировом прокате 1,1 миллиарда долларов.

40-летний Паттинсон появится в следующем, 26-м фильме франшизы (если учитывать два "неофициальных" фильма — "Казино "Рояль"" 1967 года и "Никогда не говори "никогда"" 1983 года, — то общее количество картин достигает 28). Этот проект, который пока не имеет названия, станет первым, снятым после того, как в 2025 году студия Amazon-MGM приобрела права на серию фильмов более чем за 1 миллиард долларов у Барбары Брокколи и Майкла Г. Уилсона — наследников оригинального продюсера Альберта "Кабби" Брокколи, которые на протяжении длительного времени занимались франшизой о Бонде.

Руководство франшизой возьмут на себя Дэвид Хейман (продюсер "Гарри Поттера") и Эми Паскаль (продюсер "Человека-паука"), режиссером станет Дени Вильнёв (автор трилогии "Дюна"), а сценарий напишет Стивен Найт (создатель сериала "Острые козырьки").

Роберт Паттинсон продемонстрировал свою многогранность в самых разнообразных ролях, завоевав репутацию актера, который одинаково успешно может как возглавлять масштабные блокбастеры, так и сохранять творческий авторитет благодаря смелым и неожиданным актерским выборам. Впервые он привлек к себе внимание в 2005 году ролью Седрика Диггори в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня", а впоследствии стал настоящей суперзвездой, сыграв вампира Эдварда Каллена в серии фильмов "Сумерки" (вместе с Кристен Стюарт). Он снимался в картинах таких режиссеров, как Дэвид Кроненберг ("Космополис", "Звездная карта"), Роберт Эггерс ("Маяк") и Линн Рэмси ("Умри, моя любовь"), а в 2022 году вернулся к работе в крупной франшизе, сыграв главную роль в фильме "Бэтмен".

Первым актером, воплотившим образ Бонда на большом экране, стал уроженец Эдинбурга Шон Коннери — в фильме 1962 года "Доктор Ноу". Картина имела такой успех, что в течение следующих пяти лет Коннери снялся еще в четырех фильмах, которые многие считают одними из лучших во всей франшизе: "Из России с любовью", "Голдфингер", "Шаровая молния" и "Живешь только дважды". Дэвид Нивен — английский актер, которого на эту роль предпочитал видеть сам создатель Бонда Ян Флеминг, — сыграл в неканонической версии "Казино "Рояль"" (1967). Австралийская модель Джордж Лэзенби исполнил роль Бонда лишь в одной картине — "На секретной службе Ее Величества" (1969), после чего Шон Коннери вернулся во франшизу в фильме "Бриллианты навсегда" (1971).

Позднее, в период с 1973 по 1985 год, Роджер Мур придал серии более ироничный оттенок в семи фильмах, среди которых — "Шпион, который меня любил", "Лунный гонщик" и "Осьминожка". Затем роль перешла к британскому актёру Тимоти Далтону, который сыграл в двух фильмах в конце 1980-х годов; после шестилетнего перерыва в 1995 году в картине "Золотой глаз" дебютировал ирландский актёр Пирс Броснан. Он исполнял роль агента 007 в четырёх фильмах, прежде чем её перенял Дэниел Крейг.

На сегодняшний день официальные фильмы о Джеймсе Бонде собрали в прокате в общей сложности 7,8 миллиарда долларов, что делает эту франшизу пятой по кассовым сборам в истории. По оценкам, доходы от продажи сопутствующих товаров и спонсорских соглашений значительно превышают эту сумму.

Антонина Туманова

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