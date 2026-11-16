"Особу підтверджено": новим Джеймсом Бондом стане Роберт Паттінсон

Роберт Паттінсон змінить Деніела Крейга в офіційному фільмі про Джеймса Бонда. Цю новину оприлюднили в понеділок на офіційних сторінках франшизи про Джеймса Бонда в соціальних мережах, передає УНН.

Незадовго до 15:00 за Гринвічем увесь попередній контент на сторінках 007 у соцмережах X та Instagram було раптово видалено, а натомість з’явилося повідомлення: "Особу підтверджено".

Як пише The Guardian, згодом кіностудія опублікувала перше фото актора у фірмовому смокінгу Бонда, а також пресреліз, у якому підтвердила цю інформацію. У ньому зазначається, що затвердження Паттінсона на роль "відкриває нову еру для одного з найвідоміших персонажів в історії кіно".

Роберт Паттінсон став фаворитом на роль нового Джеймса Бонда - ЗМІ

Оголошенню передував тривалий кастинг. Відомо, що Паттінсон був у шорт-листі з п’яти кандидатів, серед яких також були Джош О’Коннор і Каллум Тернер. У п’ятницю з’явилася інформація про те, що Паттінсону запропонували вигідніші умови контракту, ніж його конкурентам, що підігріло чутки про те, що саме він є головним претендентом на роль.

Додамо

Останнім фільмом Крейга в ролі Бонда стала стрічка "Не час помирати", що вийшла у 2021 році (прем’єру було відкладено через пандемію COVID-19). Сюжет 25-го фільму серії фактично поставив крапку в історії: Бонд, судячи з усього, гине, проте на екрані з’являється напис: "Джеймс Бонд повернеться".

Загалом Деніел Крейг зіграв у п’яти фільмах про Бонда, починаючи зі стрічки "Казино "Рояль"" 2006 року. За час його участі франшиза встановила касові рекорди: зокрема, фільм "007: Координати "Скайфолл"" (2012) зібрав у світовому прокаті 1,1 мільярда доларів.

40-річний Паттінсон з’явиться в наступному, 26-му фільмі франшизи (якщо враховувати два "неофіційні" фільми — "Казино "Рояль"" 1967 року та "Ніколи не кажи "ніколи"" 1983 року, — то загальна кількість стрічок сягає 28). Цей проєкт, який поки що не має назви, стане першим, що буде знято після того, як у 2025 році студія Amazon-MGM придбала права на серію фільмів за понад 1 мільярд доларів у Барбари Брокколі та Майкла Г. Вілсона — спадкоємців оригінального продюсера Альберта "Каббі" Брокколі, які протягом тривалого часу опікувалися франшизою про Бонда.

Керівництво франшизою візьмуть на себе Девід Гейман (продюсер "Гаррі Поттера") та Емі Паскаль (продюсерка "Людини-павука"), режисером стане Дені Вільнев (автор трилогії "Дюна"), а сценарій напише Стівен Найт (творець серіалу "Гострі картузи").

Роберт Паттінсон продемонстрував свою багатогранність у найрізноманітніших ролях, здобувши репутацію актора, який однаково успішно може як очолювати масштабні блокбастери, так і зберігати творчий авторитет завдяки сміливим і несподіваним акторським виборам. Уперше він привернув до себе увагу у 2005 році роллю Седріка Дігорі у фільмі "Гаррі Поттер і Кубок вогню", а згодом став справжньою суперзіркою, зігравши вампіра Едварда Каллена в серії фільмів "Сутінки" (разом із Крістен Стюарт). Він знімався у стрічках таких режисерів, як Девід Кроненберг ("Космополіс", "Зоряна карта"), Роберт Еггерс ("Маяк") та Лінн Ремзі ("Помри, кохання моє"), а у 2022 році повернувся до роботи у великій франшизі, зігравши головну роль у фільмі "Бетмен".

Першим актором, який втілив образ Бонда на великому екрані, став уродженець Единбурга Шон Коннері — у фільмі 1962 року "Доктор Ноу". Стрічка мала такий успіх, що протягом наступних п’яти років Коннері знявся ще в чотирьох фільмах, які багато хто вважає одними з найкращих у всій франшизі: "З Росії з любов’ю", "Голдфінгер", "Кульова блискавка" та "Живеш тільки двічі". Девід Нівен — англійський актор, якого на цю роль волів бачити сам творець Бонда Ян Флемінг, — зіграв у неканонічній версії "Казино "Рояль"" (1967). Австралійська модель Джордж Лезенбі виконав роль Бонда лише в одній стрічці — "На секретній службі Її Величності" (1969), після чого Шон Коннері повернувся до франшизи у фільмі "Діаманти назавжди" (1971).

Згодом, у період із 1973 по 1985 рік, Роджер Мур додав серії більш іронічного відтінку у семи фільмах, серед яких — "Шпигун, який мене кохав", "Місячний гонщик" та "Восьминіжка". Згодом роль перейшла до британського актора Тімоті Далтона, який зіграв у двох фільмах наприкінці 1980-х років; після шестирічної перерви, у 1995 році, у стрічці "Золоте око" дебютував ірландський актор Пірс Броснан. Він виконав роль агента 007 у чотирьох фільмах, перш ніж її перейняв Деніел Крейг.

На сьогодні офіційні фільми про Джеймса Бонда зібрали в прокаті загалом 7,8 мільярда доларів, що робить цю франшизу п’ятою за касовими зборами в історії. За оцінками, доходи від продажу супутніх товарів та спонсорських угод значно перевищують цю суму.