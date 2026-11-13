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Роберт Паттінсон став фаворитом на роль нового Джеймса Бонда - ЗМІ

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Amazon MGM запропонувала Паттінсону угоду на три фільми з більшим гонораром. Він випереджає інших кандидатів на роль Бонда 26.

Роберт Паттінсон став фаворитом на роль нового Джеймса Бонда - ЗМІ

Роберт Паттінсон став фаворитом у боротьбі за роль Джеймса Бонда, змінивши на цій посаді Деніела Крейга. Про це пише The Guardian з посиланням на надійне джерело в кіноіндустрії, передає УНН.

Деталі

Метью Беллоні у виданні Puck зазначає: вигідні умови контракту, запропоновані Паттінсону (якого зараз можна побачити в кінотеатрах у кримінальному трилері "Прайм-тайм"), свідчать про те, що саме він є бажаним кандидатом для студії Amazon MGM.

Як повідомляє Беллоні, якщо від інших акторів із короткого списку вимагали підписання контракту на чотири фільми про Бонда, то для Паттінсона передбачено угоду на три стрічки — до того ж із значно більшим (хоча й не розголошеним) гонораром. На думку Беллоні, "це вказує на те, що студія готова — і навіть прагне — піти на певні поступки, аби залучити зірку першої величини для своєї найважливішої франшизи".

Процес кастингу для нового фільму про Бонда — 26-го в офіційній серії — останніми тижнями став предметом широкого обговорення. Спочатку з’явилася інформація, що до короткого списку продюсерів увійшли Каллум Тернер, Джек Лауден і Джош О’Коннор, а через два тижні стало відомо, що проби також проходять Роберт Паттінсон і Ніколас Голт.

Дені Вільньов зізнався, що насолоджується вибором нового Джеймса Бонда09.11.26, 14:44 • 23719 переглядiв

Кожному з претендентів ще до початку проб було запропоновано певні умови — те, що Беллоні називає "попередніми угодами". Оглядач припускає, що продюсери, ймовірно, не були цілком задоволені початковим списком із трьох кандидатів, тому вирішили залучити до процесу більш відомих акторів.

"Бонд 26" стане першим фільмом, створеним новим власником франшизи — компанією Amazon MGM, яка отримала "творчий контроль" над серією після укладення угоди з попередніми продюсерами, компанією Eon, у 2025 році. Керівництво проєктом здійснюють продюсери Девід Гейман та Емі Паскаль; режисером стрічки виступить Дені Вільнев ("Дюна"), а сценарій пише Стівен Найт ("Гострі картузи"). Взявши участь у низці успішних франшиз — зокрема "Сутінки", "Гаррі Поттер", "Бетмен" і "Дюна" — а також зігравши в таких визнаних драмах, як "Милий друг", "Космополіс", "Загублене місто Z" і "Маяк", Паттінсон став найбільш відомим серед претендентів. Раніше, коли всім керувала компанія Eon, це, ймовірно, зіграло б проти нього, адже їхнє кредо полягало в тому, що Бонд — значніша зірка, ніж будь-який актор, який його втілює. Проте Беллоні зазначає, що в сучасних медіареаліях це твердження може бути вже неактуальним: "Жодна франшиза більше не є невразливою — усе піддається ризикам, і більшості з них може піти на користь додатковий козир, яким є участь відомої зірки".

На роль нового Джеймса Бонда з'явився фаворит29.10.26, 08:28 • 37849 переглядiв

Антоніна Туманова

КультураСвіт
Фільм
Роберт Паттінсон
The Guardian