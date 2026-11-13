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Роберт Паттинсон стал фаворитом на роль нового Джеймса Бонда — СМИ

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Amazon MGM предложила Паттинсону контракт на три фильма с более высоким гонораром. Он опережает других кандидатов на роль Бонда, 26.

Роберт Паттинсон стал фаворитом на роль нового Джеймса Бонда — СМИ

Роберт Паттинсон стал фаворитом в борьбе за роль Джеймса Бонда, сменив на этом посту Дэниела Крейга. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на надёжный источник в киноиндустрии, передаёт УНН.

Детали

Мэтью Беллони в издании Puck отмечает: выгодные условия контракта, предложенные Паттинсону (которого сейчас можно увидеть в кинотеатрах в криминальном триллере «Прайм-тайм»), свидетельствуют о том, что именно он является желательным кандидатом для студии Amazon MGM.

Как сообщает Беллони, если от других актёров из короткого списка требовали подписания контракта на четыре фильма о Бонде, то для Паттинсона предусмотрено соглашение на три картины — к тому же со значительно большим (хотя и не разглашённым) гонораром. По мнению Беллони, «это указывает на то, что студия готова — и даже стремится — пойти на определённые уступки, чтобы привлечь звезду первой величины для своей важнейшей франшизы».

Процесс кастинга для нового фильма о Бонде — 26-го в официальной серии — в последние недели стал предметом широкого обсуждения. Сначала появилась информация, что в короткий список продюсеров вошли Каллум Тёрнер, Джек Лауден и Джош О’Коннор, а через две недели стало известно, что пробы также проходят Роберт Паттинсон и Николас Холт.

Дени Вильнёв признался, что наслаждается выбором нового Джеймса Бонда09.11.26, 14:44 • 23719 просмотров

Каждому из претендентов ещё до начала проб были предложены определённые условия — то, что Беллони называет «предварительными соглашениями». Обозреватель предполагает, что продюсеры, вероятно, не были полностью довольны первоначальным списком из трёх кандидатов, поэтому решили привлечь к процессу более известных актёров.

«Бонд 26» станет первым фильмом, созданным новым владельцем франшизы — компанией Amazon MGM, которая получила «творческий контроль» над серией после заключения сделки с предыдущими продюсерами, компанией Eon, в 2025 году. Руководство проектом осуществляют продюсеры Дэвид Хейман и Эми Паскаль; режиссёром картины выступит Дени Вильнёв («Дюна»), а сценарий пишет Стивен Найт («Острые козырьки»). Приняв участие в ряде успешных франшиз — в частности, «Сумерки», «Гарри Поттер», «Бэтмен» и «Дюна», — а также сыграв в таких признанных драмах, как «Милый друг», «Космополис», «Затерянный город Z» и «Маяк», Паттинсон стал самым известным среди претендентов. Ранее, когда всем руководила компания Eon, это, вероятно, сыграло бы против него, поскольку их кредо заключалось в том, что Бонд — более значительная звезда, чем любой актёр, который его воплощает. Однако Беллони отмечает, что в современных медиареалиях это утверждение может быть уже неактуальным: «Ни одна франшиза больше не является неуязвимой — всё подвержено рискам, и большинству из них может пойти на пользу дополнительный козырь в виде участия известной звезды».

На роль нового Джеймса Бонда появился фаворит29.10.26, 08:28 • 37849 просмотров

Антонина Туманова

КультураНовости Мира
Фильм
Роберт Паттинсон
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