Дени Вильнёв признался, что наслаждается выбором нового Джеймса Бонда

Режиссёр Дени Вильнёв, который займётся постановкой нового фильма о Джеймсе Бонде, признался, что "получает огромное удовольствие", выбирая следующего исполнителя роли агента 007 из списка звёздных кандидатов. Об этом УНН пишет со ссылкой на NME.

Детали

Режиссёр "Дюны" возглавит работу над 26-й частью знаменитой шпионской франшизы; сценарий к фильму пишет Стивен Найт, создатель сериала "Острые козырьки". Это будет первая картина о Бонде с тех пор, как в феврале прошлого года права на франшизу перешли к компании Amazon. После того как Дэниел Крейг покинул проект (его последним фильмом стал "Не время умирать", вышедший в 2021 году), роль культового секретного агента достанется новому актёру.

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За последние недели появилось немало сообщений о ходе кастинга. В одном из них утверждалось, что на роль претендуют трое: Джейкоб Элорди, Джек Лауден и ещё один актёр, имя которого пока держится в секрете. Согласно другой версии, в финальных кинопробах участвуют Джек Лауден, Каллум Тёрнер и Джош О’Коннор.

Издание The Sun сообщило, что роль Бонда досталась Джошу О’Коннору — об этом якобы проговорился его коллега по фильму "Золотой мальчик" (Golden Boy) в разговоре с репортёром в пабе. А в минувшие выходные появились слухи, что среди претендентов также значатся Роберт Паттинсон и Николас Холт.

В Amazon MGM Studios отказались комментировать последние слухи о кастинге, однако сам Вильнёв отметил, что ему очень нравится этот процесс. "Мне сейчас лучше воздержаться от комментариев, потому что каждое моё слово будет тщательно проанализировано, — сказал он в интервью журналу Variety. — Скажу лишь, что получаю от этого огромное удовольствие".

Позже, выступая на сцене гала-вечера LACMA, посвящённого кино и телевидению, Вильнёв решил пошутить над аудиторией.

"Сегодня я чувствую себя как дома и хочу выразить свою благодарность. С благословения моих новых друзей из Amazon я готов прямо сейчас раскрыть вам имя следующего Джеймса Бонда. Актёром, который сыграет следующего Джеймса Бонда, станет… — Вильнёв сделал паузу. — А на этом я остановлюсь, иначе у Эми Паскаль случится сердечный приступ".

В том же интервью изданию Variety Вильнёв поделился мыслями о предстоящем третьем фильме трилогии "Дюна". "Это очень личная картина, проект, который мне невероятно дорог. К тому же это завершение десятилетней работы в глубокой пустыне. Могу лишь сказать, что для меня стало огромной честью посвятить этому столько времени — я наслаждаюсь каждой минутой", — отметил он.

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