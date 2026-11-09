Дені Вільньов зізнався, що насолоджується вибором нового Джеймса Бонда

$45.320.1250.650.40
ukenru
12:57 • 5524 перегляди
В Абу-Дабі будуть тристоронні переговори, з європейцями заплановано координацію - Умєров
11:19 • 12376 перегляди
Рада підтримала створення Космічних сил ЗСУ - що передбачається
10:30 • 14355 перегляди
Генштаб підтвердив ураження під петербургом заводу, залученого у забезпечення паливом "Іскандерів"
09:55 • 13989 перегляди
Атаки рф залишили без світла частину 12 областей, є аварійні відключення
09:19 • 14923 перегляди
Дзвінок путіну спричинив дипломатичний розкол у Європі щодо переговорів про Україну - Politico
08:52 • 12318 перегляди
ЄС запустить для України спецмеханізм з допомоги після ударів рф - Зеленський
Ексклюзив
08:23 • 14783 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: суд провів перше засідання в листопаді
9 листопада, 06:00 • 20959 перегляди
Курс валют на 9 листопада: НБУ різко "обвалив" євро
9 листопада, 02:55 • 19622 перегляди
Трамп підтвердив візит до Китаю та зустріч із путіним і Сі
9 листопада, 00:51 • 27040 перегляди
Рубіо назвав гарантії безпеки головною темою переговорів в Абу-Дабі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Що святкують 9 листопада в Україні та світі9 листопада, 03:57 • 9498 перегляди
Прем’єр Фінляндії закликав Європу жорсткіше реагувати на гібридні дії росії9 листопада, 04:28 • 11239 перегляди
Трамп допустив отримання Україною "іншої форми" після війни9 листопада, 06:28 • 17980 перегляди
Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем10:04 • 13055 перегляди
Джастін Тімберлейк показав синів у рідкісній появі разом на публіціVideo10:48 • 9488 перегляди
Публікації
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року8 листопада, 11:27 • 46065 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 67400 перегляди
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 88265 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 117499 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 88556 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Урсула фон дер Ляєн
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Дені Вільньов зізнався, що насолоджується вибором нового Джеймса Бонда12:44 • 3190 перегляди
Джастін Тімберлейк показав синів у рідкісній появі разом на публіціVideo10:48 • 10040 перегляди
Трамп назвав жартом пропозицію очільнику UFC стати прессекретарем10:04 • 13335 перегляди
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 44281 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 46114 перегляди
Актуальне
Опалення
Facebook
Instagram
Соціальна мережа
Фільм

Дені Вільньов зізнався, що насолоджується вибором нового Джеймса Бонда

Київ • УНН

 • 3184 перегляди

Дені Вільньов готує 26-й фільм про Бонда, але не розкриває нового агента 007. Серед претендентів називають О'Коннора, Лаудена та інших.

Дені Вільньов зізнався, що насолоджується вибором нового Джеймса Бонда

Режисер Дені Вільньов, який займеться постановкою нового фільму про Джеймса Бонда, зізнався, що "отримує величезне задоволення", обираючи наступного виконавця ролі агента 007 зі списку зоряних кандидатів. Про це УНН пише з посиланням на NME.

Деталі

Режисер "Дюни" очолить роботу над 26-ю частиною знаменитої шпигунської франшизи; сценарій до фільму пише Стівен Найт, творець серіалу "Гострі картузи". Це буде перша картина про Бонда з того часу, як у лютому минулого року права на франшизу перейшли до компанії Amazon. Після того, як Деніел Крейг залишив проєкт (його останнім фільмом став "Не час помирати", що вийшов у 2021 році), роль культового секретного агента дістанеться новому акторові.

Сірша Ронан відреагувала на чутки про свого чоловіка в ролі нового Джеймса Бонда07.10.26, 10:09 • 40330 переглядiв

За останні тижні з'явилося чимало повідомлень про перебіг кастингу. В одному з них стверджувалося, що на роль претендують троє: Джейкоб Елорді, Джек Лауден та ще один актор, ім'я якого поки що тримається в секреті. Згідно з іншою версією, у фінальних кінопробах беруть участь Джек Лауден, Каллум Тернер і Джош О'Коннор.

Видання The Sun повідомило, що роль Бонда дісталася Джошу О'Коннору — про це нібито проговорився його колега фільму "Золотий хлопчик" (Golden Boy) у розмові з репортером у пабі. А минулими вихідними з'явилися чутки, що серед претендентів також значаться Роберт Паттінсон і Ніколас Голт.

В Amazon MGM Studios відмовилися коментувати останні чутки про кастинг, проте сам Вільньов зазначив, що йому дуже подобається процес. "Мені зараз краще утриматися від коментарів, тому що кожне моє слово буде ретельно аналізовано, — сказав він в інтерв'ю журналу Variety. — Скажу лише, що маю від цього величезне задоволення".

Пізніше, виступаючи на сцені гала-вечора LACMA, присвяченого кіно та телебаченню, Вільньов вирішив пожартувати з аудиторії.

"Сьогодні я почуваюся як удома, і хочу висловити свою вдячність. З благословення моїх нових друзів з Amazon я готовий прямо зараз розкрити вам ім'я наступного Джеймса Бонда. Актором, який зіграє наступного Джеймса Бонда, стане… — Вільньов зробив паузу. — А на цьому я зупинюся, інакше в Емі Паскаль трапиться серцевий напад".

У тому ж інтерв'ю виданню Variety Вільньов поділився думками про майбутній третій фільм трилогії "Дюна". "Це дуже особиста картина, проєкт, який мені неймовірно дорогий. До того ж, це завершення десятирічної роботи у глибокій пустелі. Можу лише сказати, що мені стало величезною честю присвятити цьому стільки часу — я насолоджуюся кожною хвилиною", - зазначив він.

Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя" 17.03.26, 21:22 • 42587 переглядiв

Юлія Шрамко

КультураСвітУНН Lite
Режисер
Фільм
Серіали
Роберт Паттінсон
Amazon