Дені Вільньов зізнався, що насолоджується вибором нового Джеймса Бонда

Режисер Дені Вільньов, який займеться постановкою нового фільму про Джеймса Бонда, зізнався, що "отримує величезне задоволення", обираючи наступного виконавця ролі агента 007 зі списку зоряних кандидатів. Про це УНН пише з посиланням на NME.

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Режисер "Дюни" очолить роботу над 26-ю частиною знаменитої шпигунської франшизи; сценарій до фільму пише Стівен Найт, творець серіалу "Гострі картузи". Це буде перша картина про Бонда з того часу, як у лютому минулого року права на франшизу перейшли до компанії Amazon. Після того, як Деніел Крейг залишив проєкт (його останнім фільмом став "Не час помирати", що вийшов у 2021 році), роль культового секретного агента дістанеться новому акторові.

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За останні тижні з'явилося чимало повідомлень про перебіг кастингу. В одному з них стверджувалося, що на роль претендують троє: Джейкоб Елорді, Джек Лауден та ще один актор, ім'я якого поки що тримається в секреті. Згідно з іншою версією, у фінальних кінопробах беруть участь Джек Лауден, Каллум Тернер і Джош О'Коннор.

Видання The Sun повідомило, що роль Бонда дісталася Джошу О'Коннору — про це нібито проговорився його колега фільму "Золотий хлопчик" (Golden Boy) у розмові з репортером у пабі. А минулими вихідними з'явилися чутки, що серед претендентів також значаться Роберт Паттінсон і Ніколас Голт.

В Amazon MGM Studios відмовилися коментувати останні чутки про кастинг, проте сам Вільньов зазначив, що йому дуже подобається процес. "Мені зараз краще утриматися від коментарів, тому що кожне моє слово буде ретельно аналізовано, — сказав він в інтерв'ю журналу Variety. — Скажу лише, що маю від цього величезне задоволення".

Пізніше, виступаючи на сцені гала-вечора LACMA, присвяченого кіно та телебаченню, Вільньов вирішив пожартувати з аудиторії.

"Сьогодні я почуваюся як удома, і хочу висловити свою вдячність. З благословення моїх нових друзів з Amazon я готовий прямо зараз розкрити вам ім'я наступного Джеймса Бонда. Актором, який зіграє наступного Джеймса Бонда, стане… — Вільньов зробив паузу. — А на цьому я зупинюся, інакше в Емі Паскаль трапиться серцевий напад".

У тому ж інтерв'ю виданню Variety Вільньов поділився думками про майбутній третій фільм трилогії "Дюна". "Це дуже особиста картина, проєкт, який мені неймовірно дорогий. До того ж, це завершення десятирічної роботи у глибокій пустелі. Можу лише сказати, що мені стало величезною честю присвятити цьому стільки часу — я насолоджуюся кожною хвилиною", - зазначив він.

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