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На роль нового Джеймса Бонда появился фаворит

Киев • УНН

 • 6058 просмотра

После финальных проб Джек Лоуден возглавил гонку за роль Бонда с шансами 8/11. Съёмки нового фильма планируют начать в 2027 году.

На роль нового Джеймса Бонда появился фаворит

Актер Джек Лоуден, как считается, является "явным фаворитом" на долгожданную роль Джеймса Бонда после финальных прослушиваний, которые состоялись в эти выходные. Об этом УНН пишет со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Финальные кинопробы прошли на студии Bray Studios, где Лоуден, Каллум Тернер и еще одна звезда проходили прослушивание на роль агента 007.

Лоуден получил одобрение фанатов: шансы шотландского актера на получение роли оцениваются в 8/11.

Тем временем шансы Тернера оцениваются в 2/1, а у остальных претендентов — менее благоприятные — 16/1.

Букмекеры Ladbrokes сообщили The Sun: "Гонка за роль Бонда, похоже, приближается к решающему моменту, и игроки твердо поддерживают Джека Лоудена в борьбе за эту роль".

"Он и так уже считается фаворитом, а последние слухи только подпитывают его поддержку, причем Каллум Тернер выглядит его главной угрозой", — указали они.

Источник сообщил Daily Mail: "Поиск замены Дэниелу Крейгу занял годы, и сегодня [в пятницу] Каллуму позвонили, чтобы дать ему шанс произвести впечатление на руководство. Следующие три дня будут действительно очень интересными".

Завершение кастинга к декабрю позволит Amazon MGM Studios начать съемки следующего фильма в 2027 году.

Режиссер "Дюны" Дени Вильнёв, который возглавит этот проект, и руководство Amazon объявили в мае, что процесс кастинга идет полным ходом.

В официальной серии фильмов о британском секретном агенте, созданном писателем Яном Флемингом, всего сыграли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.

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Юлия Шрамко

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