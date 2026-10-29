На роль нового Джеймса Бонда з'явився фаворит
Київ • УНН
Після фінальних проб Джек Лоуден очолив перегони за роль Бонда з шансами 8/11. Зйомки нового фільму планують розпочати у 2027 році.
Актор Джек Лоуден, як вважається, є "явним фаворитом" на довгоочікувану роль Джеймса Бонда після фінальних прослуховувань, які відбулися цими вихідними. Про це УНН пише з посиланням на Daily Mail.
Деталі
Фінальні кінопроби пройшли у студії Bray Studios, де Лоуден, Каллум Тернер та ще одна зірка проходили прослуховування на роль агента 007.
Лоуден отримав схвалення фанатів: шанси шотландського актора на отримання ролі оцінюються в 8/11.
Тим часом шанси Тернера оцінюються в 2/1, а решті всіх претендентів - менш сприятливі - 16/1.
Букмекери Ladbrokes повідомили The Sun: "Гонка за роль Бонда, схоже, наближається до вирішального моменту, і гравці твердо підтримують Джека Лоудена у боротьбі за цю роль".
"Він і так уже вважається фаворитом, а останні чутки тільки підживлюють його підтримку, причому Каллум Тернер виглядає його головною загрозою", - вказали вона.
Джерело повідомило Daily Mail: "Підбір заміни Деніелу Крейгу зайняв роки, і сьогодні [у п'ятницю] Каллуму зателефонували, щоб дати йому шанс справити враження на керівництво. Наступні три дні будуть справді дуже цікавими".
Завершення кастингу до грудня дозволить Amazon MGM Studios розпочати зйомки наступного фільму у 2027 році.
Режисер "Дюни" Дені Вільньов, який бере на себе цей проєкт, і керівництво Amazon оголосили у травні, що процес кастингу йде повним ходом.
В офіційній серії фільмів про британського секретного агента, створеного письменником Яном Флемінгом, зіграли всього шість акторів: Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан та Деніел Крейг.
Сірша Ронан відреагувала на чутки про свого чоловіка в ролі нового Джеймса Бонда07.10.26, 10:09 • 39977 переглядiв