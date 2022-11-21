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Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом

Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом

Київ • УНН

 • 648714 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом та закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал для покарання російських злочинців. Про це повідомив голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, передає УНН.

Цитата

“Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії росії та визнала її державою-терористом. Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво російської федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО”, – заявив Чернєв.

Деталі

Він зазначив, що резолюція містить низку важливих для України рішень.

Йдеться про збільшення постачання Україні озброєння, розробку конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з рф за завдані Україні збитки.

У резолюції також закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним.

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