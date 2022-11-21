Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом

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“Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії росії та визнала її державою-терористом. Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво російської федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО”, – заявив Чернєв.

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Він зазначив, що резолюція містить низку важливих для України рішень.

Йдеться про збільшення постачання Україні озброєння, розробку конкретних кроків стосовно вступу України до НАТО, створення механізму стягнення репарацій з рф за завдані Україні збитки.

У резолюції також закріплений принцип про те, що НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним.