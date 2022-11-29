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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Україні треба допомогти максимально наблизитись до членства у НАТО - голова МЗС Словаччини

Україні треба допомогти максимально наблизитись до членства у НАТО - голова МЗС Словаччини

Київ • УНН

 • 831272 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Україні треба допомогти максимально наблизитись до членства у НАТО. Таку думку висловив міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер на саміті голів МЗС країн НАТО у Бухаресті, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Качер заявив журналістам, що на саміті буде розглянуто заявку України на вступ до НАТО.

Цитата

"Ми будемо обговорювати висловлене бажання України вступити до НАТО, - сказав Качер. - Нам потрібно поставитися до цього серйозно і допомогти Україні пройти процес максимального наближення до членства, а потім, коли ми будемо готові, щоб перехід до повноправного членства проходив дуже плавно".

Деталі

Тим часом, голова чеського МЗС Ян Ліпавський висловив сподівання, що союзникам по НАТО вдасться домовитись про новий "значний" пакет допомоги Києву для підготовки країни до зими на тлі російський атак по цивільній інфраструктурі.

За повідомленням,від нинішньої зустрічі в Бухаресті очікують оголошення нових зобов’язань допомоги Україні пальним, генераторами, медичними препаратами й устаткуванням, а також зимовим спорядженням для українських військових. У Вашингтоні повідомили, що державний секретар США Ентоні Блінкен оголосить значний пакет допомоги для української енергосистеми.

Доповнення

Видання зазначає, що нинішня зустріч в Бухаресті нагадує, що на Бухарестському саміті НАТО у квітні 2008 року була проголошена згода на вступ України та Грузії. Через 4 місяці після того саміту у серпні 2008 росія здійснила вторгнення до Грузії. Приєднання країн до Альянсу було відкладене і не втілене впродовж 14 років.

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