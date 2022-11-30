Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО

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"Украина добилась значительных успехов, но мы не должны недооценивать россию. Российские ракеты наносят ущерб украинским гражданским лицам и критической инфраструктуре, что наносит огромные человеческие страдания с наступлением зимы. Члены Альянса объявили о дополнительных взносах в помощь НАТО, предусматривающий предоставление Украине нелетальной помощи, включая горючее и генераторы, а также дополнительную противовоздушную защиту", - заявил он.

Детали

Отвечая на вопрос журналиста о том, не заслуживает ли Украина уже сейчас стать членом Североатлантического Альянса, Столтенберг отметил, что сейчас неотложным вопросом является предоставление стране передовой военной техники, боеприпасов, топлива и других вещей, необходимых для защиты от россии.

"Неотложной и важной задачей является обеспечение того, чтобы Украина преобладала как суверенное независимое демократическое государство в Европе. Нам нужно максимально мобилизовать военную, экономическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украины. И это именно то, что мы делаем. Если Украина не победит как независимое суверенное государство, то, конечно, вопрос о членстве вообще не будет стоять", - сказал он.

Столтенберг заметил, что сложившаяся ситуация - это "не выбор между ничем и полным членством". Он добавил, что НАТО и Украине необходимо развивать более тесное политическое и практическое партнерство, что укрепит украинские институты и поможет перейти от доктрин советской эпохи к стандартам Альянса.

"Я считаю, что сейчас важно делать шаг за шагом. Пока что в приоритете обеспечить победу Украины, и это именно то, что мы делаем", - подытожил он.

Напомним

Вчера, 29 ноября, в Бухаресте состоялось заседание Совета министров НАТО.

Во время саммита министр иностранных дел Словакии Растислав Качер заявил, что Украине нужно помочь максимально приблизиться к членству в НАТО.