Украина де-факто член НАТО, а вскоре станет де-юре - Резников

Цитата

«Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (по закону). Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать», - сказал Резников.

Резников отрицает, что его комментарии могут быть расценены как противоречивые не только россией, но, возможно, и НАТО, поскольку Альянс предпринял шаги, чтобы его не рассматривали как сторону в конфликте.

«Почему это вызывает споры? Это правда. Это факт. Я уверен, что в ближайшем будущем мы де-юре станем членом НАТО», - отметил Резников.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от НАТО большего, чем просто риторику об “открытых дверях”.

К слову, 29 ноября в Бухаресте состоялось заседание Совета министров НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам сообщил, что сейчас неотложным вопросом является предоставление Украине передовой военной техники, боеприпасов, топлива и других вещей, необходимых для защиты от россии. Он добавил, что НАТО и Украине нужно развивать более тесное политическое и практическое партнерство, что укрепит украинские институты и поможет перейти от доктрин советской эпохи к стандартам Альянса.