Открытых дверей недостаточно: Зеленский заявил, что ждет от НАТО большего

Цитата

“Риторики (НАТО – ред.) об открытых дверях для нас недостаточно, недостаточно для мотивации нашего государства и недостаточно для мотивации наших воинов”, – заявил Зеленский.

Детали

Он отметил, что Украина ожидает мощных шагов от Альянса во время саммита в Вильнюсе, который состоится уже в этом году.

Дополнение

29 ноября, в Бухаресте состоялось заседание Совета министров НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам пресс-конференции глав МИД стран-членов Альянса сообщил, что сейчас неотложным вопросом является предоставление стране передовой военной техники, боеприпасов, топлива и других вещей, необходимых для защиты от россии.

Он добавил, что НАТО и Украине нужно развивать более тесное политическое и практическое партнерство, что укрепит украинские институты и поможет перейти от доктрин советской эпохи к стандартам Альянса.

Следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится 11-12 июля 2023 года в литовском городе Вильнюс.