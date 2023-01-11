Открытых дверей недостаточно: Зеленский заявил, что ждет от НАТО большего
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от НАТО большего, чем просто риторику об “открытых дверях”. Об этом Глава Государства заявил во время совместного брифинга с президентами Польши и Литвы во Львове, передает УНН.
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“Риторики (НАТО – ред.) об открытых дверях для нас недостаточно, недостаточно для мотивации нашего государства и недостаточно для мотивации наших воинов”, – заявил Зеленский.
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Он отметил, что Украина ожидает мощных шагов от Альянса во время саммита в Вильнюсе, который состоится уже в этом году.
Дополнение
29 ноября, в Бухаресте состоялось заседание Совета министров НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам пресс-конференции глав МИД стран-членов Альянса сообщил, что сейчас неотложным вопросом является предоставление стране передовой военной техники, боеприпасов, топлива и других вещей, необходимых для защиты от россии.
Он добавил, что НАТО и Украине нужно развивать более тесное политическое и практическое партнерство, что укрепит украинские институты и поможет перейти от доктрин советской эпохи к стандартам Альянса.
Следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится 11-12 июля 2023 года в литовском городе Вильнюс.