Відчинених дверей недостатньо: Зеленський заявив, що чекає від НАТО більшого
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від НАТО більшого, ніж просто риторику про “відкриті двері”. Про це Голова Держави заявив під час спільного брифінгу з президентами Польщі та Литви у Львові, передає УНН.
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“Риторики (НАТО – ред.) про відчинені двері для нас недостатньо, недостатньо для мотивації нашої держави та недостатньо для мотивації наших воїнів”, – заявив Зеленський.
Деталі
Він зазначив, що Україна очікує на потужні кроки від Альянсу під час саміту у Вільнюсі, який відбудеться вже у цьому році.
Доповнення
29 листопада, у Бухаресті відбулося засідання Ради міністрів НАТО.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками пресконференції глав МЗС країн-членів Альянсу повідомив, що наразі невідкладним питанням є надання країні передової військової техніки, боєприпасів, палива та інших речей, необхідних для захисту від росії.
Він додав, що НАТО та Україні потрібно розвивати більш тісне політичне і практичне партнерство, що зміцнить українські інституції та допоможе перейти від доктрин радянської епохи до стандартів Альянсу.
Наступна зустріч глав держав та урядів країн НАТО відбудеться 11-12 липня 2023 року в литовському місті Вільнюс.