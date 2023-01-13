Зеленский об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе: мы показали, что соответствуем всем стандартам

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"Я не думаю, что стратегические решения будут приниматься в Вильнюсе. Нам нужно просить не только литовцев, латышей, эстонцев или поляков в Европе поддержать нас на 100% или даже больше, и никогда не уставать от такой поддержки", - сказал Зеленский в интервью TV3.

"Конечно, мы этого хотим и, конечно, мы идем по этому пути. Мы показали, что наша армия сильная. Что мы соответствуем всем стандартам, необходимым для вступления в НАТО", – отметил он и добавил, что считает, что "самым важным стандартом является быть сильным на поле боя": "Быть сильным и уметь защитить свою страну, свою территорию или, что очень важно, защитить Европу".

Однако Президент Украины надеется получить во время саммита НАТО четкий сигнал, что страны НАТО предоставят украинцам гарантии безопасности. "Нам сегодня нужен общий знак НАТО, общий месседж для народа Украины: вы на пути, мы не можем вам сейчас предоставить членство, но вы его получите, как, например, Финляндия, Швеция. И теперь вы получите все, что мы можем предоставить: гарантии безопасности, помощь с оружием и т.д. Вот какой может быть знак. Иногда знаки важнее теоретических решений", - отметил Президент Украины литовскому телевидению.

Интервью с Президентом состоялось во время его визита во Львов.

Дополнение

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина де-факто стала членом НАТО, а в ближайшем будущем присоединится к Альянсу и де-юре.