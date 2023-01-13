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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Зеленский об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе: мы показали, что соответствуем всем стандартам

Киев • УНН

 • 488008 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что стратегические решения о вступлении Украины в НАТО будут приняты во время саммита НАТО в Литве в этом году. Однако Зеленский надеется, что Украина получит четкий сигнал о дальнейших гарантиях безопасности и помощи. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Зеленский об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе: мы показали, что соответствуем всем стандартам

Цитата

"Я не думаю, что стратегические решения будут приниматься в Вильнюсе. Нам нужно просить не только литовцев, латышей, эстонцев или поляков в Европе поддержать нас на 100% или даже больше, и никогда не уставать от такой поддержки", - сказал Зеленский в интервью TV3.

"Конечно, мы этого хотим и, конечно, мы идем по этому пути. Мы показали, что наша армия сильная. Что мы соответствуем всем стандартам, необходимым для вступления в НАТО", – отметил он и добавил, что считает, что "самым важным стандартом является быть сильным на поле боя": "Быть сильным и уметь защитить свою страну, свою территорию или, что очень важно, защитить Европу".

Однако Президент Украины надеется получить во время саммита НАТО четкий сигнал, что страны НАТО предоставят украинцам гарантии безопасности. "Нам сегодня нужен общий знак НАТО, общий месседж для народа Украины: вы на пути, мы не можем вам сейчас предоставить членство, но вы его получите, как, например, Финляндия, Швеция. И теперь вы получите все, что мы можем предоставить: гарантии безопасности, помощь с оружием и т.д. Вот какой может быть знак. Иногда знаки важнее теоретических решений", - отметил Президент Украины литовскому телевидению.

Интервью с Президентом состоялось во время его визита во Львов.

Дополнение

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина де-факто стала членом НАТО, а в ближайшем будущем присоединится к Альянсу и де-юре.

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