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Зеленский принял приглашение и посетит саммит НАТО в Вильнюсе - Столтенберг

Зеленский принял приглашение и посетит саммит НАТО в Вильнюсе - Столтенберг

Киев • УНН

 • 179698 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед заседанием "Рамштайн" рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение и посетит саммит Альянса в Вильнюсе, передает УНН.

Цитата

"Мы (с президентом Зеленским в Киеве - ред.) также обсудили подготовку предстоящего саммита в Вильнюсе в июле. Я пригласил его на встречу, и я рад, что он принял приглашение и посетит саммит НАТО в Вильнюсе", - сообщил Генсек.

Детали

Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что ожидает от Вильнюсского саммита обсуждения "по крайней мере двух вопросов, которые будут важными для Украины".

"Я ожидаю, что союзники НАТО на саммите вновь возьмут на себя обязательство поддерживать Украину столько, сколько потребуется, с помощью значительной военной поддержки, чтобы Украина победила как суверенное, независимое государство в Европе. Я также ожидаю, что союзники НАТО согласуют многолетнюю программу помощи Украине в переходе от оборудования, стандартов, доктрин советской эпохи к стандартам и доктринам НАТО", - отметил он. 

Дополнение

Киев ожидает, что НАТО во время саммита в Вильнюсе летом должен сделать шаг для членства Украины в Альянсе. Глава МИД Дмитрий Кулеба называл Вильнюс 2023 "возможностью исправить ошибки Бухареста в 2008 году".

Зеленский также отмечал, что Украина ожидает саммит НАТО, который может стать судьбоносным.

Напомним

В четверг, 21 апреля, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые с начала полномасштабного вторжения совершил визит в Украину.

В Киеве он заявил, что место Украины по праву – в НАТО и что во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки Украины.

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