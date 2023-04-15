У Вільнюсі НАТО має зробити крок щодо членства України - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. НАТО під час саміту у Вільнюсі має зробити крок для членства України в Альянсі. Про це сказав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час прямої трансляції на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
Цитата
"Якщо НАТО у Вільнюсі просто підтвердить в 130-й раз політику відкритих дверей, то для України це неприйнятний результат Вільнюського саміту", - зазначив Кулеба.
Деталі
Очільник МЗС наголосив, що якщо НАТО спробує запропонувати Україні у Вільнюсі якісь позитивні речі щодо поглиблення співробітництва з Альянсом, але при цьому не зробить жодного кроку до членства України в НАТО, то це буде неприйнятним для країни результатом.
"Наша позиція дуже проста – у Вільнюсі НАТО має зробити крок до членства [України - Ред.] і вирішити питання - що відбуватиметься з точки зору гарантій безпеки для України між зараз і моментом коли Україна стане членом НАТО.
Ми в жодному разі не прийматимемо ніяких сурогатних рішень від НАТО", - підсумував Кулеба.
Нагадаємо
Кулеба наголосив, що тривалий мир неможливий без українського Криму.