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У Вільнюсі НАТО має зробити крок щодо членства України - Кулеба

У Вільнюсі НАТО має зробити крок щодо членства України - Кулеба

Київ • УНН

 • 1065605 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. НАТО під час саміту у Вільнюсі має зробити крок для членства України в Альянсі. Про це сказав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час прямої трансляції на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

Цитата

"Якщо НАТО у Вільнюсі просто підтвердить в 130-й раз політику відкритих дверей, то для України це неприйнятний результат Вільнюського саміту", - зазначив Кулеба.

Деталі

Очільник МЗС наголосив, що якщо НАТО спробує запропонувати Україні у Вільнюсі якісь позитивні речі щодо поглиблення співробітництва з Альянсом, але при цьому не зробить жодного кроку до членства України в НАТО, то це буде неприйнятним для країни результатом.

"Наша позиція дуже проста – у Вільнюсі НАТО має зробити крок до членства [України - Ред.] і вирішити питання - що відбуватиметься з точки зору гарантій безпеки для України між зараз і моментом коли Україна стане членом НАТО.

Ми в жодному разі не прийматимемо ніяких сурогатних рішень від НАТО", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо

Кулеба наголосив, що тривалий мир неможливий без українського Криму.

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