У Вільнюсі НАТО має зробити крок щодо членства України - Кулеба

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"Якщо НАТО у Вільнюсі просто підтвердить в 130-й раз політику відкритих дверей, то для України це неприйнятний результат Вільнюського саміту", - зазначив Кулеба.

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Очільник МЗС наголосив, що якщо НАТО спробує запропонувати Україні у Вільнюсі якісь позитивні речі щодо поглиблення співробітництва з Альянсом, але при цьому не зробить жодного кроку до членства України в НАТО, то це буде неприйнятним для країни результатом.

"Наша позиція дуже проста – у Вільнюсі НАТО має зробити крок до членства [України - Ред.] і вирішити питання - що відбуватиметься з точки зору гарантій безпеки для України між зараз і моментом коли Україна стане членом НАТО.

Ми в жодному разі не прийматимемо ніяких сурогатних рішень від НАТО", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо

Кулеба наголосив, що тривалий мир неможливий без українського Криму.