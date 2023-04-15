В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг относительно членства Украины - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. НАТО во время саммита в Вильнюсе должно сделать шаг для членства Украины в Альянсе. Об этом сказал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время прямой трансляции на своей странице в Instagram, передает УНН.
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"Если НАТО в Вильнюсе просто подтвердит в 130-й раз политику открытых дверей, то для Украины это неприемлемый результат Вильнюсского саммита", - отметил Кулеба.
Детали
Глава МИД подчеркнул, что если НАТО попытается предложить Украине в Вильнюсе какие-то положительные вещи по углублению сотрудничества с Альянсом, но при этом не сделает ни одного шага к членству Украины в НАТО, то это будет неприемлемым для страны результатом.
"Наша позиция очень проста – в Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству [Украины - Ред.] и решить вопрос - что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между сейчас и моментом, когда Украина станет членом НАТО.
Мы ни в коем случае не будем принимать никаких суррогатных решений от НАТО", - подытожил Кулеба.
Напомним
Кулеба подчеркнул, что длительный мир невозможен без украинского Крыма.