В Вильнюсе НАТО должно сделать шаг относительно членства Украины - Кулеба

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"Если НАТО в Вильнюсе просто подтвердит в 130-й раз политику открытых дверей, то для Украины это неприемлемый результат Вильнюсского саммита", - отметил Кулеба.

Детали

Глава МИД подчеркнул, что если НАТО попытается предложить Украине в Вильнюсе какие-то положительные вещи по углублению сотрудничества с Альянсом, но при этом не сделает ни одного шага к членству Украины в НАТО, то это будет неприемлемым для страны результатом.

"Наша позиция очень проста – в Вильнюсе НАТО должно сделать шаг к членству [Украины - Ред.] и решить вопрос - что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между сейчас и моментом, когда Украина станет членом НАТО.

Мы ни в коем случае не будем принимать никаких суррогатных решений от НАТО", - подытожил Кулеба.

Напомним

Кулеба подчеркнул, что длительный мир невозможен без украинского Крыма.