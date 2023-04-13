Кулеба наголосив, що "тривалий мир" неможливий без українського Криму

ukru
Ексклюзив
15:02 • 36238 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 63825 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 97659 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 225339 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 167322 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 165316 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 255339 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454188 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345573 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357177 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 192639 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 165141 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 135862 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 126620 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 89995 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 225339 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 255339 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 494674 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 630076 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 655200 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 39558 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 47665 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 126620 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 165141 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 192639 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Кулеба наголосив, що "тривалий мир" неможливий без українського Криму

Кулеба наголосив, що "тривалий мир" неможливий без українського Криму

Київ • УНН

 • 649641 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що "налагоджений і тривалий мир" може бути лише за умови відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом. Якщо росія збереже контроль над півостровом, то використає його для нового вторгнення, пояснив він під час виступу на першій Чорноморській безпековій конференції Міжнародної Кримської платформи у Бухаресті, передає УНН.

Цитата

"Якщо історія останнього століття і останніх десятиліть може нас чомусь навчити, то це тому, що світ потребує справжнього миру, а не умиротворення. Реальний мир означає відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Він означає, що кримські татари матимуть безпечну батьківщину в українському Криму, а у Чорному морі будуть присутні зерновози, а не військові кораблі. Світ, яким керує міжнародне право, а не сила, - от, що означає реальний мир", - заявив Кулеба.

За словами міністра, досягти "тривалого і налагодженого миру" можна завдяки "Формулі миру", яку презентував Президент Володимир Зеленський", її реалізація "відповідає не лише інтересам України, а й всієї Європи та світу". Водночас Кулеба попередив: якщо не звільнити Крим від російських загарбників, країна-агресор використає його для нового вторгнення.

"Якщо росія збереже за собою Крим, то щойно вона відновить сили, знову використає його як плацдарм для нового вторгнення в Україну і встановлення повного контролю над Чорним морем. Ми не допустимо цього. Саме тому ми звільнимо кожен клаптик нашої території, і кожного нашого громадянина. Тому ми закликаємо до демілітаризації Чорного моря, щоб країни, які поділяють контроль над морем могли торгувати, подорожувати та жити вільно, без страху російських кораблів", - підсумував він.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що тимчасово окуповані Сімферополь, Донецьк та Луганськ "нічим не відрізняються від інших українських міст", і будуть знову під контролем України, як це стало з Херсоном.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,479.50
Золото
$3,156.79
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,840.52