Кулеба наголосив, що "тривалий мир" неможливий без українського Криму

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"Якщо історія останнього століття і останніх десятиліть може нас чомусь навчити, то це тому, що світ потребує справжнього миру, а не умиротворення. Реальний мир означає відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Він означає, що кримські татари матимуть безпечну батьківщину в українському Криму, а у Чорному морі будуть присутні зерновози, а не військові кораблі. Світ, яким керує міжнародне право, а не сила, - от, що означає реальний мир", - заявив Кулеба.

За словами міністра, досягти "тривалого і налагодженого миру" можна завдяки "Формулі миру", яку презентував Президент Володимир Зеленський", її реалізація "відповідає не лише інтересам України, а й всієї Європи та світу". Водночас Кулеба попередив: якщо не звільнити Крим від російських загарбників, країна-агресор використає його для нового вторгнення.

"Якщо росія збереже за собою Крим, то щойно вона відновить сили, знову використає його як плацдарм для нового вторгнення в Україну і встановлення повного контролю над Чорним морем. Ми не допустимо цього. Саме тому ми звільнимо кожен клаптик нашої території, і кожного нашого громадянина. Тому ми закликаємо до демілітаризації Чорного моря, щоб країни, які поділяють контроль над морем могли торгувати, подорожувати та жити вільно, без страху російських кораблів", - підсумував він.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що тимчасово окуповані Сімферополь, Донецьк та Луганськ "нічим не відрізняються від інших українських міст", і будуть знову під контролем України, як це стало з Херсоном.