Кулеба: Україна поверне Сімферополь, Донецьк та Луганськ, як це було з Херсоном

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"Щоразу, коли ви чуєте, як хтось із будь-якого куточка світу каже, що Крим є чимось особливим і його не слід було повертати Україні, як будь-яку іншу частину нашої території, ви маєте знати одне: Україна категорично не погоджується з цими заявами. Немає різниці між Сімферополем, Донецьком, Луганськом, Херсоном чи іншим українським містом. Усі вони знову мають і будуть Україною, як уже був Херсон", - заявив міністр.

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Кулеба подякував за підтримку ініціативи щодо конференції, яка "дозволить ближче поглянути на сьогодення та майбутнє Чорноморського регіону". За його словами, Міжнародна Кримська платформа виявилася "дієвим механізмом" та об’єднала "миролюбні народи, які протистоять агресії та окупації".

"Нас об’єднує статут ООН, принципи та спільне переконання, що Крим – це Україна, і він повернеться під контроль України", - резюмував глава зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо

У Бухаресті розпочалася перша Чорноморська безпекова конференція Міжнародної Кримської платформи.