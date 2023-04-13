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У Бухаресті розпочалася перша Чорноморська безпекова конференція: про що говоритимуть

У Бухаресті розпочалася перша Чорноморська безпекова конференція: про що говоритимуть

Київ • УНН

 • 786569 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Бухаресті (Румунія) розпочалася перша Чорноморська безпекова конференція Міжнародної Кримської платформи. Мета заходу - зробити Чорне море мирним та стійким регіоном, заявила під час відкриття заступниця голови Центру оборонних стратегій Аліна Фролова, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Насправді, ми планували цю конференцію кілька років, до повномасштабного вторгнення російської федерації. Я вважаю, що це дуже гарний приклад того, що Чорне море довгий час було поза фокусом спільноти НАТО, провідних країн, які можуть підтримувати безпеку цього регіону. Ця конференція має на меті повернути Чорне море на політичну карту та розгорнути дискусію щодо майбутньої конфігурації безпеки Чорного моря", - заявила Фролова.

Деталі

За її словами, Україна, Румунія та інші чорноморські країни повинні "відігравати суттєву та провідну роль" у поверненні частини Чорного моря. Вона додала, що на конференції експерти, чиновники та експерти-представники мережі Кримської платформи розглянуть рекомендації, як зробити Чорноморський регіон більш стійким і якою має бути майбутня конфігурація, яка роль НАТО, Європейського Союзу, Великої Британії, Туреччини та регіональних держав у поверненні миру в регіон та забезпеченні безпеки.

Нагадаємо

У жовтні 2022 року відбувся перший Парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи у Загребі. Учасники ухвалили спільну декларацію - засудили дії рф, а також сформулювали свої подальші наміри.

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