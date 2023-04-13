В Бухаресте началась первая Черноморская конференция по безопасности: о чем будут говорить

Цитата

"На самом деле мы планировали эту конференцию несколько лет, до полномасштабного вторжения российской федерации. Я считаю, что это очень хороший пример того, что Черное море долгое время было вне фокуса сообщества НАТО, ведущих стран, которые могут поддерживать безопасность этого региона. Эта конференция имеет целью вернуть Черное море на политическую карту и развернуть дискуссию относительно будущей конфигурации безопасности Черного моря", - заявила Фролова.

Детали

По ее словам, Украина, Румыния и другие черноморские страны должны "играть существенную и ведущую роль" в возвращении части Черного моря. Она добавила, что на конференции эксперты, чиновники и эксперты-представители сети Крымской платформы рассмотрят рекомендации, как сделать черноморский регион более устойчивым, и какой должна быть будущая конфигурация, какова роль НАТО, Европейского Союза, Великобритании, Турции и региональных государств в возвращении мира в регион и обеспечении безопасности.

Напомним

В октябре 2022 года состоялся первый Парламентский саммит Международной Крымской платформы в Загребе. Участники приняли совместную декларацию - осудили действия рф, а также сформулировали свои дальнейшие намерения.