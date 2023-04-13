Кулеба: Украина вернет Симферополь, Донецк и Луганск, как это было с Херсоном
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Временно оккупированные Симферополь, Донецк и Луганск "ничем не отличаются от других украинских городов", и будут снова под контролем Украины, как это стало с Херсоном, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время первой Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте, передает корреспондент УНН.
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"Каждый раз, когда вы слышите, как кто-то из любого уголка мира говорит, что Крым является чем-то особенным и его не следовало возвращать Украине, как любую другую часть нашей территории, вы должны знать одно: Украина категорически не согласна с этими заявлениями. Нет разницы между Симферополем, Донецком, Луганском, Херсоном или другим украинским городом. Все они снова должны и будут Украиной, как уже был Херсон", - заявил министр.
Детали
Кулеба поблагодарил за поддержку инициативы о конференции, которая "позволит ближе взглянуть на настоящее и будущее Черноморского региона". По его словам, Международная Крымская платформа оказалась "действенным механизмом" и объединила "миролюбивые народы, которые противостоят агрессии и оккупации".
"Нас объединяет устав ООН, принципы и общее убеждение, что Крым – это Украина и он вернется под контроль Украины", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.
Напомним
В Бухаресте началась первая Черноморская конференция по безопасности Международной Крымской платформы.