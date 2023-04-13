Кулеба подчеркнул, что "длительный мир" невозможен без украинского Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что "налаженный и длительный мир" может быть только при условии восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым. Если россия сохранит контроль над полуостровом, то использует его для нового вторжения, объяснил он во время выступления на первой Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте, передает УНН.
Цитата
"Если история последнего века и последних десятилетий может нас чему-то научить, то это тому, что мир нуждается в настоящем мире, а не в умиротворении. Реальный мир означает восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Он означает, что крымские татары будут иметь безопасную родину в украинском Крыму, а в Черном море будут присутствовать зерновозы, а не военные корабли. Мир, которым руководит международное право, а не сила, - вот, что означает реальный мир", - заявил Кулеба.
Детали
По словам министра, достичь "длительного и налаженного мира" можно благодаря "Формуле мира", которую представил Президент Владимир Зеленский", ее реализация "отвечает не только интересам Украины, но и всей Европы и мира". В то же время Кулеба предупредил, если не освободить Крым от российских захватчиков, страна-агрессор использует его для нового вторжения.
"Если россия сохранит за собой Крым, то как только она восстановит силы, снова использует его как плацдарм для нового вторжения в Украину и установления полного контроля над Черным морем. Мы не допустим этого. Именно поэтому мы освободим каждый клочок нашей территории, и каждого нашего гражданина. Поэтому мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы страны, которые разделяют контроль над морем могли торговать, путешествовать и жить свободно, без страха российских кораблей", - подытожил он.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что временно оккупированные Симферополь, Донецк и Луганск "ничем не отличаются от других украинских городов", и будут снова под контролем Украины, как это стало с Херсоном.