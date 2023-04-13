Кулеба подчеркнул, что "длительный мир" невозможен без украинского Крыма

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"Если история последнего века и последних десятилетий может нас чему-то научить, то это тому, что мир нуждается в настоящем мире, а не в умиротворении. Реальный мир означает восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Он означает, что крымские татары будут иметь безопасную родину в украинском Крыму, а в Черном море будут присутствовать зерновозы, а не военные корабли. Мир, которым руководит международное право, а не сила, - вот, что означает реальный мир", - заявил Кулеба.

Детали

По словам министра, достичь "длительного и налаженного мира" можно благодаря "Формуле мира", которую представил Президент Владимир Зеленский", ее реализация "отвечает не только интересам Украины, но и всей Европы и мира". В то же время Кулеба предупредил, если не освободить Крым от российских захватчиков, страна-агрессор использует его для нового вторжения.

"Если россия сохранит за собой Крым, то как только она восстановит силы, снова использует его как плацдарм для нового вторжения в Украину и установления полного контроля над Черным морем. Мы не допустим этого. Именно поэтому мы освободим каждый клочок нашей территории, и каждого нашего гражданина. Поэтому мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы страны, которые разделяют контроль над морем могли торговать, путешествовать и жить свободно, без страха российских кораблей", - подытожил он.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что временно оккупированные Симферополь, Донецк и Луганск "ничем не отличаются от других украинских городов", и будут снова под контролем Украины, как это стало с Херсоном.