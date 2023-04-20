Столтенберг: місце України по праву - в НАТО

Столтенберг високо оцінив хоробрість ЗСУ та стійкість українського народу, які надихають увесь світ.

Генеральний секретар Альянсу зазначив, що приїхав сьогодні з простим сигналом: НАТО стоїть разом з Україною.

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«Ми стояли з вами після незаконної анексії росією Криму у 2014 році, ми стоїмо разом з вами у героїчній боротьбі проти російських загарбників і на захисті вашої країни. І ми будемо стояти поряд із вами завтра, коли ви будете відбудовувати країну й працювати заради світлого майбутнього українського народу», – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що російська агресія має бути зупинена.

Столтенберг висловився на підтримку ініційованої Президентом Зеленським формули миру й запевнив, що Альянс і далі зміцнюватиме українську армію.

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«Мусимо забезпечити якомога потужніші можливості української безпеки. Україна по праву має знайти місце у євроатлантичній родині, і місце України по праву – в НАТО. І ми допоможемо. З нашою підтримкою ми зробимо це можливим», – зазначив Столтенберг.

Також Столтенберг розповів, що під час сьогоднішньої зустрічі сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки, яка допоможе Україні перейти від оснащення та доктрини радянських часів до стандартів НАТО й забезпечити повну оперативну сумісність української армії із силами Альянсу.

«Це є свідченням довгострокової відданості НАТО Україні. Альянс стоїть із вами сьогодні, завтра й стоятиме так довго, як буде потрібно», – запевнив Єнс Столтенберг.

Доповнення

Київ очікує, що НАТО під час саміту у Вільнюсі влітку має зробити крок для членства України в Альянсі. Голова МЗС Дмитро Кулеба називав Вільнюс 2023 "нагодою виправити помилки Бухареста у 2008 році".

Зеленський також зазначав, що Україна очікує на саміт НАТО, який може стати доленосним.

Приймаюча саміт Литва вже зобов'язалася домагатися запрошення України до НАТО під час саміту Альянсу у Вільнюсі в липні.

Візит Генсека НАТО до Києва проходить напередодні зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині Контактної групи з питань оборони України, де партнери ухвалюють рішення про підтримку України озброєнням.