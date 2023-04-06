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Литва домагатиметься запрошення України до НАТО під час саміту у Вільнюсі

Литва домагатиметься запрошення України до НАТО під час саміту у Вільнюсі

Київ • УНН

 • 666103 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Литва домагатиметься запрошення України до НАТО під час саміту Альянсу у Вільнюсі в липні, згідно з резолюцією парламенту, ухваленою Сеймом у четвер, пише УНН з посиланням на LRT.lt.

Резолюція була ухвалена одноголосно: 129 голосів «за»; «проти» і «утрималися» відсутні.

Деталі

Голова парламентського комітету Сейму у закордонних справах Жиґімантас Павільоніс, представляючи проєкт постанови депутатам, зазначив, що в документі перераховані завдання для литовських політиків, які вони повинні виконати за три місяці до саміту.

«Ми проти сірих зон безпеки, ми хочемо довести хибність тези про те, що росія має право вето на членство України. Ми думаємо, що Україна сприятиме нашій безпеці, зробить НАТО сильнішим», – наголосив він.

Згідно з текстом резолюції, «необхідно запросити» Україну «приєднатися до НАТО як державу-члена» на саміті НАТО у Вільнюсі, «шляхом підписання протоколів про приєднання та запуску процесу ратифікації, коли це дозволять умови».

Це було б стратегічне рішення НАТО в прагненні миру в Україні та Європі, ідеться в резолюції. Павільоніс, своєю чергою, назвав це рішення «історичним».

Водночас резолюція Сейму також наголошує на необхідності значного посилення передової оборони та стримування в Балтійському регіоні та всій східній частині НАТО, а також збільшення сухопутних сил союзників, які постійно дислокуються в Литві, до рівня бригади.

Сейм також закріпив прагнення зміцнити інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, включаючи засоби протиповітряної оборони в Литві та в усьому регіоні, а також прагнення забезпечити готовність до розміщення військ союзників у країні.

У документі парламент також окреслив прагнення, пов’язані із зобов’язаннями щодо витрат на оборону всіх держав-членів НАТО, а також прагнення домовитися про довгострокові інвестиції в оборонні можливості та оборонну промисловість.

Окрім того, в резолюції вказується на необхідність прискорення вступу Швеції до Альянсу.

Доповнення

Литва 11-12 липня вперше прийматиме саміт НАТО. Очікується, що на зустрічі візьмуть участь близько 40 делегацій з країн-членів і партнерів НАТО.

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