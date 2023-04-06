Литва будет добиваться приглашения Украины в НАТО во время саммита в Вильнюсе

Резолюция была принята единогласно: 129 голосов «за»; «против» и «воздержались» отсутствуют.

Детали

Председатель парламентского комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павильонис, представляя проект постановления депутатам, отметил, что в документе перечислены задачи для литовских политиков, которые они должны выполнить за три месяца до саммита.

«Мы против серых зон безопасности, мы хотим доказать ошибочность тезиса о том, что россия имеет право вето на членство Украины. Мы думаем, что Украина будет способствовать нашей безопасности, сделает НАТО сильнее», – подчеркнул он.

Согласно тексту резолюции, «необходимо пригласить» Украину «присоединиться к НАТО в качестве государства-члена» на саммите НАТО в Вильнюсе, «путем подписания протоколов о присоединении и запуска процесса ратификации, когда это позволят условия».

Это было бы стратегическое решение НАТО в стремлении к миру в Украине и Европе, говорится в резолюции. Павильонис, в свою очередь, назвал это решение «историческим».

В то же время резолюция Сейма также подчеркивает необходимость значительного усиления передовой обороны и сдерживания в Балтийском регионе и всей восточной части НАТО, а также увеличения сухопутных сил союзников, которые постоянно дислоцируются в Литве, до уровня бригады.

Сейм также закрепил стремление укрепить интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, включая средства противовоздушной обороны в Литве и во всем регионе, а также стремление обеспечить готовность к размещению войск союзников в стране.

В документе парламент также очертил стремления, связанные с обязательствами по расходам на оборону всех государств-членов НАТО, а также стремление договориться о долгосрочных инвестициях в оборонные возможности и оборонную промышленность.

Кроме того, в резолюции указывается на необходимость ускорения вступления Швеции в Альянс.

Дополнение

Литва 11-12 июля впервые будет принимать саммит НАТО. Ожидается, что на встрече примут участие около 40 делегаций из стран-членов и партнеров НАТО.