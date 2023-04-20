Столтенберг: место Украины по праву - в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву – в НАТО и что во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки Украины. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве, передает УНН со ссылкой на ОП.
Столтенберг высоко оценил храбрость ВСУ и устойчивость украинского народа, вдохновляющие весь мир.
Генеральный секретарь Альянса отметил, что приехал сегодня с простым сигналом: НАТО стоит вместе с Украиной.
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«Мы стояли с вами после незаконной аннексии россии Крыма в 2014 году, мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и на защите вашей страны. И мы будем стоять рядом с вами завтра, когда вы будете восстанавливать страну и работать ради светлого будущего украинского народа», – сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что российская агрессия должна быть остановлена.
Столтенберг высказался в поддержку инициированной Президентом Зеленским формулы мира и заверил, что Альянс и дальше будет укреплять украинскую армию.
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«Должны обеспечить как можно более мощные возможности украинской безопасности. Украина по праву должна найти место в евроатлантической семье и место Украины по праву – в НАТО. И мы поможем. С нашей поддержкой мы сделаем это возможным», – отметил Столтенберг.
Столтенберг также рассказал, что во время сегодняшней встречи стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки, которая поможет Украине перейти от оснащения и доктрины советских времен к стандартам НАТО и обеспечить полную оперативную совместимость украинской армии с силами Альянса.
«Это свидетельство долгосрочной преданности НАТО Украине. Альянс стоит с вами сегодня, завтра и будет стоять так долго, как потребуется», – заверил Йенс Столтенберг.
Дополнение
Киев ожидает, что НАТО во время саммита в Вильнюсе летом должно сделать шаг для членства Украины в Альянсе. Глава МИД Дмитрий Кулеба называл Вильнюс 2023 "поводом исправить ошибки Бухареста в 2008 году".
Зеленский также отмечал, что Украина ожидает саммит НАТО, который может стать судьбоносным.
Принимающая саммит Литва уже обязалась добиваться приглашения Украины в НАТО во время саммита Альянса в Вильнюсе в июле.
Визит Генсека НАТО в Киев проходит накануне встречи на авиабазе Рамштайн в Германии Контактной группы по обороне Украины, где партнеры принимают решение о поддержке Украины вооружением.