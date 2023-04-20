Столтенберг: место Украины по праву - в НАТО

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву – в НАТО и что во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки Украины. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве, передает УНН со ссылкой на ОП.