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Вопрос ПДЧ в НАТО для Украины снят с повестки дня - Кулеба

Вопрос ПДЧ в НАТО для Украины снят с повестки дня - Кулеба

Киев • УНН

 • 12192407 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Вопрос предоставления Украине Плана действий членства (далее ПДЧ) в НАТО больше не стоит на повестке дня, поскольку Украина уже подала заявку. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО, передает УНН.

Цитата

"Вопрос ПДЧ снят с повестки дня, потому что мы подали заявку. Речь идет о дополнительном укреплении всеобъемлющего пакета помощи от НАТО. И это не может быть заменой для членства, и не может быть условием для членства. Это механизм практической помощи, который НАТО хочет сделать максимально мощным, а параллельно идет процесс принятия политических решений относительно членства Украины в НАТО", – пояснил министр.

Детали

В то же время Кулеба добавил, что в Брюсселе имел откровенный разговор по этому вопросу. Он отметил, что Украина выразила свою позицию, и сейчас союзники должны обсудить это между собой и выйти на четкий результат, который будет достигнут во время саммита в Вильнюсе.

"Это должны быть решения, которые приближают членство Украины в НАТО. Мы не ищем решения, которые лишь констатируют состояние отношений. Очередное, что двери НАТО остаются открытыми – этого будет недостаточно.

Если коротко, то мой месседж был таков: Вильнюс 2023 года – это возможность исправить ошибки Бухареста в 2008 году. Процесс продолжается, и сегодня мы вывели эту дискуссию на новый уровень. Но однозначно, что Украина будет стремиться к членству в Альянсе, и наша позиция о том, что единственный путь обеспечения евроатлантической безопасности – это полноценное членство Украины в НАТО – она сегодня прозвучала на встречах”, – подытожил министр.

Дополнение

Дмитрий Кулеба также сообщил, что Нидерланды передадут несколько десятков миллионов евро в фонд НАТО, из которого финансируются проекты для Украины.

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