Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного – Кулеба

Цитата

"Питання ПДЧ знято з порядку денного, тому що ми подали заявку. Йдеться про додаткове зміцнення всеосяжного пакета допомоги від НАТО. І це не може бути заміною для членства, і не може бути умовою для членства. Це механізм практичної допомоги, який НАТО хоче зробити максимально потужним, а паралельно іде процес ухвалення політичних рішень щодо членства України в НАТО", – пояснив міністр.

Деталі

Водночас Кулеба додав, що у Брюсселі мав відверту розмову стосовно цього питання. Він наголосив, що Україна висловила свою позицію, та наразі союзники мають обговорити це між собою та вийти на чіткий результат, який буде досягнуто під час саміту у Вільнюсі.

"Це мають бути рішення, які наближають членство України в НАТО. Ми не шукаємо рішення, які лише констатують стан відносин. Чергове, що двері НАТО залишаються відкритими – цього буде недостатньо.

Якщо коротко, то мій меседж був такий: Вільнюс 2023 року – це нагода виправити помилки Бухареста у 2008 року. Процес триває, і сьогодні ми вивели цю дискусію на новий рівень. Але однозначно, що Україна прагнутиме членства в Альянсі, і наша позиція про те, що єдиний шлях гарантування євроатлантичної безпеки – це повноцінне членство України в НАТО – вона сьогодні пролунала на зустрічах”, – підсумував міністр.

Доповнення

Дмитро Кулеба також повідомив, що Нідерланди передадуть декілька десятків мільйонів євро до фонду НАТО, з якого фінансуються проекти для України.