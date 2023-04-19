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У НАТО немає альтернативи, окрім як підтримати Україну - президент Чехії

У НАТО немає альтернативи, окрім як підтримати Україну - президент Чехії

Київ • УНН

 • 496279 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. У країн НАТО немає іншого вибору, окрім як підтримати Україну у її війні з росією, оскільки інакше це означатиме перемогу москви, заявив президент Чехії у середу, пише УНН з посиланням на Anadolu.

Цитата

"Підтримці України немає альтернативи, тому що альтернативою їй є успіх росії", - заявив Петро Павло на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Деталі

Після переговорів у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі вони обговорили внесок Праги до НАТО та проблеми безпеки, пов'язані з війною в Україні, а також більш наполегливу зовнішню політику Китаю.

Павло сказав, що наступного року його країна досягне цільового показника видатків НАТО на оборону у розмірі 2% від валового національного продукту, і повідомив, що вони готові до "обговорення можливості збільшення видатків, якщо це необхідно, якщо це буде пов'язане з потенціалом".

Очікується, що на майбутньому липневому саміті у Вільнюсі лідери країн НАТО ухвалять більш амбітний план інвестицій в оборону.

Павло визнав, що громадська думка в країнах НАТО почала втомлюватися від новин про російсько-українську війну, але зазначив, що підтримувати Київ є боргом політиків.

Зі свого боку, Столтенберг сказав, що "європейська воля продовжувати підтримувати Україну величезна", додавши, що це моральний обов'язок та безпекові інтереси для країн НАТО.

Він додав, що, на його думку, людям небайдуже, коли вони бачать, що "мирних жителів вбивають, що жінок ґвалтують, а дітей насильно викрадають, забирають у батьків".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАТО готується до бойових дій на своїх кордонах на тлі вторгнення росії в Україну - The New York Times

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