У НАТО нет альтернативы, кроме как поддержать Украину - президент Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. У стран НАТО нет другого выбора, кроме как поддержать Украину в ее войне с россией, поскольку иначе это будет означать победу москвы, заявил президент Чехии в среду, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.
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"Поддержке Украины нет альтернативы, потому что альтернативой ей является успех россии", - заявил Петр Павел на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Детали
После переговоров в штаб-квартире альянса в Брюсселе они обсудили вклад Праги в НАТО и проблемы безопасности, связанные с войной в Украине, а также более настойчивую внешнюю политику Китая.
Павел сказал, что в следующем году его страна достигнет целевого показателя расходов НАТО на оборону в размере 2% от валового национального продукта, и сообщил, что они готовы к "обсуждению возможности увеличения расходов, если это необходимо, если это будет связано с потенциалом".
Ожидается, что на предстоящем июльском саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО примут более амбициозный план инвестиций в оборону.
Павел признал, что общественное мнение в странах НАТО начало уставать от новостей о российско-украинской войне, но отметил, что поддерживать Киев является долгом политиков.
Со своей стороны, Столтенберг сказал, что "европейская воля продолжать поддерживать Украину огромна", добавив, что это моральный долг и интересы безопасности для стран НАТО.
Он добавил, что, по его мнению, людям небезразлично, когда они видят, что "мирных жителей убивают, что женщин насилуют, а детей насильно похищают, забирают у родителей".
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