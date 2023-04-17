НАТО готується до бойових дій на своїх кордонах на тлі вторгнення росії в Україну - The New York Times

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Зазначається, що рішення має важливе значення для Альянсу, який десятиліттями перебував у стані “сплячки і невпевненості в собі”. Вступ до НАТО Фінляндії став ще одним провалом у війні для російського президента володимира путіна.

Після військових злочинів росіян у різних містах України, Польща та країни Балтії більше не хочуть ризикувати періодом російської окупації. The New York Times додає, що в перші дні вторгнення російські війська захопили набагато більше земель, ніж деякі прибалтійські держави.

Запобігання і стримування російської агресії має на увазі практичні дії: збільшення кількості військ, що постійно базуються вздовж російського кордону, тісніша інтеграція військових планів США і союзників, збільшення військових витрат і більш серйозні вимоги до союзників.

Газета пише, що російський диктатор володимир путін уже давно скаржиться на оточення НАТО. Але його вторгнення в Україну спонукало Альянс до того, щоб зняти заборони, що залишилися, щодо збільшення чисельності західних військ уздовж усього кордону НАТО з росією.

Намір полягає в тому, щоб зробити сили НАТО не тільки сильнішими і боєздатними, а й більш помітними для росії, що є ключовим елементом стримування.

“Більше немає суперечок про те, що присутності НАТО занадто багато, побоюючись розлютити Москву. Мова про те, наскільки її достатньо”, — сказала в коментарі газеті помічник генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій, а також представниця Європейської ради із закордонних справ Камілла Гранд.

Наразі НАТО розгорнуло батальйон багатонаціональних військ у восьми країнах уздовж східного кордону з росією. Там також детально описують, як збільшити ці сили, щоб посилити стримування та мати змогу, у разі вторгнення, відкидати ворожі напади.

Повідомляється, що більшу частину військ Альянс передасть під командування вищого військового офіцера НАТО, верховного головнокомандувача союзниками в Європі генерала Крістофера Каволі, який також командує американськими силами в Європі.

Один із високопоставлених чиновників зазначає, що в новій стратегії “стримування і захист” генерал Каволі вперше з часів “Холодної війни” об'єднує військові плани США і союзників.

За його словами, американці знову перебувають у центрі оборони Європи, вирішуючи разом із НАТО, як саме США захищатиме Європу.

Чиновник додає, що вперше з часів Холодної війни східноєвропейські країни будуть точно розуміти дії НАТО. Зокрема, що НАТО має намір зробити для їхнього захисту, що кожна країна має зробити для власного захисту, і як надати допомогу іншим країнам. Західні держави в Альянсі, своєю чергою, знатимуть, куди потрібно спрямувати свої сили.

НАТО також погоджує довгострокові вимоги до союзників. Якщо раніше про щорічні навчання ядерних сил НАТО, відомі як Steadfast Noon, нічого не йшлося, то торік, після вторгнення росії, навчання проводилися відкрито. За словами представника НАТО, було важливо показати москві, що Альянс не зупиняють навіть ядерні загрози.

Зміни в Альянсі почалися у 2014 році після того, як росія анексувала Крим, що спровокувало повстання на Донбасі. На саміті в Уельсі того ж року союзники по НАТО домовилися про мету скоротити військові витрати до 2% від ВВП до 2024 року, який значно збільшився – на 350 млрд доларів з 2014 року.

На наступному саміті НАТО в липні цього року буде узгоджено новий план витрат Як стверджують у НАТО, враховуючи труднощі росії в Україні, якщо великі країни витрачатимуть від 2,5% до 3% ВВП на збройні сили протягом наступного десятиліття, цього має бути достатньо.

Після 2014 року НАТО також погодилася розмістити чотири невеликі підрозділи в країнах Балтії та Польщі. Ідея полягала в тому, щоб у разі вступу в бій із ворогом – отримати підкріплення за тиждень чи два після вторгнення.

Після російського вторгнення НАТО додало ще чотири батальйони передового базування, щоб сформувати вісім таких сил уздовж східної околиці НАТО, включаючи Румунію, Словаччину, Угорщину та Болгарію. Але загальна чисельність військ усіх восьми бойових груп становить лише 10 232 особи.

В даний час організація планує, як збільшити сили до бригадного розміру, тобто розмістити від 4 до 5 тисяч військовослужбовців у кожній країні, щоб зробити посилене стримування НАТО «надійнішою розтяжкою». Це також означатиме вдосконалення протиповітряної оборони НАТО.

Крім того, НАТО почала відкрито анонсувати про свої навчання. Якщо раніше про щорічні навчання ядерних сил НАТО, відомі як Steadfast Noon, нічого не йшлося, то минулого року, після вторгнення Росії, навчання проводилися відкрито. За словами представника НАТО, було важливо показати Москві, що Альянс не зупиняють навіть ядерних загроз.

Газета додає, що на даному етапі командуванню НАТО необхідно з'ясувати, як включити в цей механізм Фінляндію.

“У принципі, керівництво НАТО може закликати для бою 13 корпусів чисельністю від 40 до 50 тисяч осіб у кожному. Але реальна боєздатна чисельність НАТО далеко не така”, – визнають високопоставлені чиновники НАТО.

Тому генерал Каволі і його команда повинні з'ясувати, як найкраще і де розгорнути сили Альянсу в умовах кризи.

Одним із викликів є мобільність і логістика: пересування військ, танків і гармат на позиції у швидкому темпі.

В даний час існують основні перешкоди на шляху після закінчення Холодної війни, зокрема брак складських приміщень, відсутність відповідних залізничних вагонів, відсутність прав на перетин кордону і використання доріг — питання, які потребують вирішення з боку цивільної влади.

Один із представників НАТО зазначає, що навіть постачання України з мирної Польщі виявляється серйозним логістичним “головним болем”. Зокрема, йдеться про брак залізничних вагонів, здатних перевозити важку техніку, таку як танки, а дозволи необхідно отримувати на кожному європейському кордоні.

За його словами, робити це в умовах, коли летять ракети, скидаються бомби — це зовсім інше завдання.

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