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НАТО проведет крупнейшие авиационные учения в Европе за время существования Альянса

НАТО проведет крупнейшие авиационные учения в Европе за время существования Альянса

Киев • УНН

 • 1549632 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. НАТО проведет крупнейшие авиационные учения в Европе за время существования Альянса, в которых примут участие примерно 220 самолетов 23 видов. Об этом сообщил директор Воздушной национальной гвардии США, генерал-лейтенант ВВС США Майкл О. Ло, сообщает УНН.

Детали

Сообщается, что многонациональные учения продлятся 12-23 июня под руководством Германии и будут сосредоточены на полевых тренировках оперативного и тактического уровня, главным образом в Германии, с передовыми оперативными пунктами в Чехии, Эстонии и Латвии.

"Air Defender'23 стратегически объединяет Соединенные Штаты и Германию. Учения проверяют не только нашу оперативную совместимость для совместной работы, но также проверяют нашу способность быстро развертывать и быстро использовать воздушные силы коалиции", - сообщил Ло на совместной пресс-конференции с командующим ВВС ФРГ, генерал-лейтенантом Инго Герхартом.

В учениях будут участвовать около 220 самолетов 23 типов, что, как отмечается, делает учения крупнейшими по развертыванию авиации с момента основания НАТО в 1949 году. Кроме Германии и США, участие примут 22 страны-союзницы.

"Стратегическая и тактическая оперативная совместимость с нашими союзниками и партнерами являются ключевыми элементами надежного сдерживания, как и демонстрация боеспособных, напористых и эффективных военно-воздушных сил. Участие в Air Defender'23 является демонстрацией нашей постоянной приверженности коллективной безопасности и преданности прочному миру и стабильности в регионе", - сказал Ло.

В свою очередь Герхард заявил: "Мы хотим продемонстрировать решительную воздушную силу союзников. Вместе с США и нашими союзниками в Европе Люфтваффе (немецкие военно-воздушные силы - ред.) пошлют заметный и мощный сигнал о надежном сдерживании в воздушной сфере".

Напомним

18 по 21 апреля Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности проведет в столице Эстонии учения по киберзащите Locked Shields 2023. В крупнейших в мире киберучениях примут участие около 3000 человек.

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