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НАТО проведе найбільші авіаційні навчання в Європі за час існування Альянсу

НАТО проведе найбільші авіаційні навчання в Європі за час існування Альянсу

Київ • УНН

 • 1549634 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. НАТО проведе найбільші авіаційні навчання в Європі за час існування Альянсу, у яких братимуть участь приблизно 220 літаків 23 видів. Про це повідомив директор Повітряної національної гвардії США, генерал-лейтенант ВПС США Майкл О. Ло, повідомляє УНН.

Деталі

Повідомляється, що багатонаціональні навчання триватимуть 12-23 червня під керівництвом Німеччини будуть зосереджені на польових тренуваннях оперативного та тактичного рівня, головним чином у Німеччині, з передовими оперативними пунктами в Чехії, Естонії та Латвії.

"Air Defender'23 стратегічно об'єднує Сполучені Штати та Німеччину. Навчання перевіряють не тільки нашу оперативну сумісність для спільної роботи, але також перевіряють нашу здатність швидко розгортати та швидко використовувати повітряні сили коаліції", - повідомив Ло на спільній пресконференції з командувачем ВПС ФРН, генерал-лейтенантом Інго Герхартом.

У навчаннях братимуть участь близько 220 літаків 23 типів, що, як зазначається, робить навчання найбільшими з розгортання авіації з моменту заснування НАТО у 1949 році. Окрім Німеччини та США, участь візьмуть 22 країни-союзниці.

"Стратегічна та тактична оперативна сумісність із нашими союзниками та партнерами є ключовими елементами надійного стримування, як і демонстрація боєздатних, напористих та ефективних військово-повітряних сил. Участь в Air Defender'23 є демонстрацією нашої постійної відданості колективній безпеці та відданості міцному миру та стабільності в регіоні", - сказав Ло.

Своєю чергою Герхард заявив: "Ми хочемо продемонструвати рішучу повітряну силу союзників. Разом зі США та нашими союзниками в Європі Люфтваффе (німецькі військово-повітряні сили - ред.) надішлють помітний і потужний сигнал про надійне стримування в повітряній сфері".

Нагадаємо

18 по 21 квітня Центр НАТО зі співпраці у сфері кібербезпеки проведе у столиці Естонії навчання з кіберзахисту Locked Shields 2023. У найбільших у світі кібернавчаннях візьмуть участь близько 3000 осіб.

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