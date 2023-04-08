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Locked Shields: НАТО у квітні проведе найбільші у світі навчання з кібербезпеки

Locked Shields: НАТО у квітні проведе найбільші у світі навчання з кібербезпеки

Київ • УНН

 • 1104608 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. З 18 по 21 квітня Центр НАТО зі співпраці у сфері кібербезпеки проведе у столиці Естонії навчання з кіберзахисту Locked Shields 2023. У найбільших у світі кібернавчаннях візьмуть участь близько 3000 осіб, поаідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

Учасники вирішуватимуть реальні завдання у сфері кібербезпеки: зокрема, протистояти атакам на електромережі, підвищувати здатність мереж до захисту та приймати тактичні та стратегічні рішення у критичній ситуації.

"Жодні інші навчання з кіберзахисту не можуть запропонувати такий конкретний і докладний досвід, як Locked Shields. 24 команди з усього світу повинні будуть підтримувати життя в критично важливій інфраструктурі та ІТ-системах. 500 організаторів готували та доопрацьовували навчання протягом семи місяців і створили більше 5500 відповідних віртуальних систем. Команди зможуть показати, наскільки добре вони вміють підтримувати роботу систем у реальних ситуаціях та за умов сильного дефіциту часу", - сказав директор Центру НАТО зі співробітництва у сфері кібербезпеки Март Ноорма.

Цього року у навчанні з 2010 року візьмуть участь групи, що складаються з представників країн-учасниць CCDCOE НАТО та ключових партнерів з 38 різних країн.

Доповнення

Центр співпраці у сфері кібербезпеки є підрозділом НАТО зі штаб-квартирою в Таллінні, який займається проблемами кібербезпеки країн Північноатлантичного альянсу.

Україна планувала приєднатися до Центру НАТО з кіберзахисту в Талліні.

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