Україна приєднається до Центру НАТО з кіберзахисту в Талліні - Міноборони

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Сьогодні, 5 жовтня, Міністр оборони України Андрій Таран провів зустріч із Канцлером Міністерства оборони Естонської Республіки паном Кусті Салмом. Обговорювали питання двостороннього оборонного співробітництва у галузі воєнної освіти, військової підготовки, а також співпраці з питань кібербезпеки, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Деталі

Глава українського оборонного відомства та високоповажний представник Міноборони Естонської Республіки обговорили актуальні питання, що становлять взаємний інтерес. Андрій Таран висловив вдячність Кусті Салму за непохитну політичну підтримку Талліном зусиль України щодо захисту суверенітету та відновлення територіальної цілісності країни, практичну допомогу Збройним Силам України і стійку позицію щодо нашої держави у межах Альянсу.

Цитата

“Політична та дипломатична підтримка України Естонською Республікою, зокрема для стратегічного курсу нашої держави до членства в Євроатлантичні структури, для нас є надзвичайно важливою. Розраховуємо на продовження послідовної позиції наших друзів у розблокуванні засідань Комісії Україна-НАТО на рівні Міністрів оборони та отриманні Плану дій щодо членства в Альянсі”, — зазначив Андрій Таран.

Доповнення

Окрему увагу було приділено розгляду питань двостороннього оборонного співробітництва у галузі воєнної освіти, військової підготовки, а також співпраці з питань кібербезпеки. Особливо в цьому контексті було обговорено естонський досвід в започаткуванні Центру передового досвіду НАТО з питань кіберзахисту в Таллінні та плани України щодо приєднання до його діяльності.

Андрій Таран висловив подяку естонській стороні за допомогу в лікуванні поранених українських військовослужбовців та їх реабілітації в Естонії, а також за рішення разом з Німеччиною передати Україні польовий госпіталь, розроблений естонською компанією. Це стало можливим завдяки оборонному пакету допомоги, який схвалило Міністерство оборони Естонії.

Очільник українського оборонного відомства поінформував співрозмовника про поточну безпекову ситуацію на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, у Криму та навколо кордонів нашої держави. Було наголошено, що активна фаза стратегічних навчань “Запад-2021” використана російською владою для додаткового нарощування військ вздовж нашого державного кордону з Росією та Білоруссю. Навчання завершилися, але не всі військові формування передислоковані назад до місць постійної дислокації.

Сторони домовилися продовжити інтенсивний діалог між обома країнами у сфері оборонного співробітництва. Кусті Салм підтвердив запрошення естонської сторони Андрієві Тарану відвідати Естонську Республіку з робочим візитом в зручний для нього час.

Нагадаємо

Міністерство оборони Литви рекомендує громадянам уникати купівлі китайських мобільних телефонів і порадило викинути ті, які в них є зараз. Зокрема, це стосується смартфонів Xiaomi.

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