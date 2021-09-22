Міноборони Литви закликало людей позбутися смартфонів Xiaomi

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Національний центр кібербезпеки Міністерства оборони Литви заявив, що смартфони Xiaomi мають вбудовану здатність виявляти й цензурувати такі терміни, як "Вільний Тибет", "Хай живе незалежність Тайваню" або "рух за демократію". Зазначають, що таку функцію програмного забезпечення телефону Xiaomi Mi 10T 5G було вимкнено для "регіону Європейського Союзу", але її можна ввімкнути дистанційно в будь-який час.

"Наша рекомендація — не купувати нові китайські телефони й якнайшвидше позбутися вже придбаних", — заявив заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукявічюс.

Додамо, що відносини між Литвою та Китаєм останнім часом зіпсувалися через відкриття у Вільнюсі місії, яка матиме назву Представництво Тайваню. Минулого місяця Китай висунув вимогу Литві відкликати свого посла в Пекіні і заявив, що відкличе свого посланника у Вільнюс.

Нагадаємо

Компанія Xiaomi відмовилася від 10-річного бренду Mi.