Xiaomi відмовиться від 10-річного бренду Mi
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Серію пристроїв Xiaomi Mi 2021 року буде перейменовано в Xiaomi. Про це повідомляє УНН за даними XDA.
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Xiaomi випускала свою техніку під трьома брендами: Mi, Redmi і POCO. Бренд Mi з'явився на ринку 10 років тому разом із першим смартфоном китайської компанії. За словами генерального директора Xiaomi Лея Цзюня, "Мі" означає "Мобільний інтернет" та "Місія нездійсненна".
Тепер у компанії вирішили прибрати слово "Mi" з назв своїх виробів. Нещодавно Xiaomi випустила новий флагман Xiaomi Mix 4 і заявила, що у майбутньому продукти компанії називатимуться як виробник - Xiaomi.
Додамо, що компанія Xiaomi розробляє і продає техніку різної категорії: смартфони, комп'ютери, телевізори, ноутбуки, холодильники, розумні годинники, самокати, роботи, фени та інше. Більшість цих пристроїв також носила бренд Xiaomi Mi.
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