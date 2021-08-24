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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Xiaomi откажется от 10-летнего бренда Mi

Xiaomi откажется от 10-летнего бренда Mi

Киев  •  УНН

 • 22607 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Серию устройств Xiaomi Mi в 2021 году переименуют в Xiaomi. Об этом сообщает УНН по данным XDA.

Детали

Xiaomi выпускала свою технику под тремя брендами: Mi, Redmi и POCO. Бренд Mi появился на рынке 10 лет назад вместе с первым смартфоном китайской компании. По словам генерального директора Xiaomi Лэя Цзюня, "Mi" означает "Мобильный интернет" и "Миссия невыполнима". 

Теперь в компании решили убрать слово "Mi" из названий своих изделий. Недавно Xiaomi выпустила новый флагман Xiaomi Mix 4 и заявила, что в будущем продукты компании будут называться как производитель - Xiaomi.

Добавим, что компания Xiaomi разрабатывает и продает технику различной категории: смартфоны, компьютеры, телевизоры, ноутбуки, холодильники, умные часы, самокаты, работы, фены и другое. Большинство этих устройств также носили бренд Xiaomi Mi. 

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