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Xiaomi представила собаку-робота власної розробки

Xiaomi представила собаку-робота власної розробки

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Китайська технологічна компанія Xiaomi представила нового чотириногого робота-компаньйона CyberDog, повідомляється на сторінці компанії в Facebook, передає УНН.

Цитата

“І останнє, але не менш важливе: у нас є ще один сюрприз для вас — натхненний біологією, чотириногий робот XiaomiCyberDog”, — сказано в повідомленні.

“CyberDog може аналізувати своє оточення в режимі реального часу, створювати навігаційні карти, визначати місце призначення і уникати перешкод. У поєднанні з відстеженням постави людини і розпізнавання осіб CyberDog може слідувати за своїм власником і долати перешкоди”, — повідомили в Xiaomi.

Деталі

За інформацією інтернет-журналу The Verge з посиланням на реліз компанії, вага робота становить 3 кг, він буде здатний розвивати швидкість до 12 км/год, а також виконувати сальто назад. Крім цього, CyberDog оснастять камерами, сенсорними датчиками, модулем GPS і ширококутним об’єктивом “риб’яче око”. Робота створюють на платформі штучного інтелекту Jetson Xavier американської компанії Nvidia.

Там також уточнили, що спочатку буде випущено не більше 1 тис. примірників для “шанувальників Xiaomi, інженерів і ентузіастів робототехніки”. Вартість оцінюється в 1540 доларів або 41,2 тис. гривень.

Нагадаємо

В середині липня 2020 року стартували прямі продажі собаки-робота від компанії Boston Dynamics. Вартість склала 74,5 тис. доларів. У релізі компанії повідомлялося, що робо-собака призначена для розробників, які вивчають області застосування мобільних роботів. Зокрема, в промисловому контролі і індустрії розваг.

Довідково

Xiaomi — китайська компанія, заснована в 2010 році, займається виробництвом смартфонів, планшетів, а також розумних товарів для будинку. У середині липня цього року компанія вперше вийшла на друге місце в світі з продажу смартфонів, обігнавши Apple, але поступившись Samsung. Її ринкова частка склала 17%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як у “Чорному дзеркалі”: поліція Нью-Йорка “звільнила” робота-пса Boston Dynamics через антиутопічні побоювання

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