Як у “Чорному дзеркалі”: поліція Нью-Йорка “звільнила” робота-пса Boston Dynamics через антиутопічні побоювання

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Так, після придбання торік Департаментом поліції собаки-робота, якого поліція назвала Digidog, зазначалося, що пристрій зможе переміщатися в місця, занадто небезпечні для відправки офіцерів.

Попри це, робот став джерелом гарячих суперечок. Так, після того як в квітні поліцейські використовували його в будівлі муніципального житла на Манхеттені, від містян пішла негативна реакція: деякі люди описали пристрій як символ того, наскільки надмірно агресивною може бути поліція проти бідних верств населення.

Врешті, служба робота-собаки в поліції Нью-Йорка закінчилася.

У відповідь на запит від члена міської ради Бена Каллоса і спікера ради Корі Джонсона з проханням надати записи, пов’язані з пристроєм, співробітники поліції заявили, що 22 квітня був розірваний контракт вартістю близько 94 тис. доларів на оренду робота у виробника, Boston Dynamics.

Заступник комісара Департаменту поліції по розвідці і боротьбі з тероризмом Джон Міллер підтвердив в середу, що контракт був розірваний і що собака-робот був повернений або буде повернений компанії найближчим часом.

В інтерв’ю Міллер сказав, що договір оренди повинен був закінчитися в серпні, і що до цього часу поліція планувала перевірити можливості робота. За його словами, Департамент змінив свої плани після того, як пристрій став “мішенню” для людей, які використовували його “для розпалювання суперечок про расу і стеження”.

Каллос, демократ, який представляє Верхній Іст-Сайд, зайняв іншу позицію, заявивши, що присутність пристрою в Нью-Йорку наголошує на тому, що він назвав “мілітаризацією поліції”.

Він сказав, що собаки-роботи нагадують тих, що були показані в епізоді “Metalhead” з серіалу “Чорне дзеркало”.

“У той час, коли у нас повинно бути більше поліцейських на вулиці, щоб будувати відносини з жителями, вони фактично рухаються в іншому напрямку, намагаючись замінити їх роботами”, — сказав він.

Представник мера міста Білл Нейдхардт сказав, що він “радий, що Digidog був знищений”. “Це страшно, відштовхує і посилає невірний сигнал жителям Нью-Йорка”, — сказав Нейдхардт.

Міллер сказав, що поліцейське управління використовувало роботів для реагування на небезпечні ситуації протягом майже 50 років. Наприклад, сапери використовують пристрої, схожі на невеликі танки, для знешкодження або транспортування вибухових речовин.

За словами Міллера, завдяки своїм чотирьом “лапам” пристрій Boston Dynamics був більш маневреним, ніж роботи, які традиційно використовувалися поліцією. За його словами, працювати з роботом Boston Dynamics дешевше, а його якість відеозапису краще, ніж у старих роботів.

За словами Міллера, пристрій було використано близько півдюжини разів з тих пір, як департамент придбав його в серпні минулого року, у тому числі при барикадах і захопленні заручників. Він сказав, що одного разу він доставив їжу заручникам під час вторгнення в будинок в Квінсі.

Він допустив можливість того, що Digidog може повернутися, заявивши, що департамент може вирішити, що це більш ефективно, ніж інші подібні пристрої.

Виконавчий директор Boston Dynamics Майкл Перрі сказав в інтерв’ю цього місяця, що з приблизно 500 роботів-собак, які працюють в польових умовах по всьому світу, більшість використовуються комунальними підприємствами, на будівельних майданчиках або в інших комерційних умовах, пов’язаних з небезпечними ситуаціями. Він сказав, що тільки чотири пристрої використовувалися поліцейськими управліннями.

Представник Boston Dynamics заявила в середу, що роботи компанії “не призначені для використання як зброї, заподіяння шкоди або залякування людей або тварин”.

Доповнення

Як повідомляв УНН, американська компанія Boston Dynamics планувала почати продажі своїх роботів SpotMini, які візуально нагадують собак, у 2019 році. SpotMini може працювати на одному заряді до 90 хвилин.

Торік випробування автономного робота-собаки Boston Dynamics вперше провели на території зони відчуження.