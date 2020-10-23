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В зоне отчуждения впервые испытали робота-собаку Boston Dynamics

В зоне отчуждения впервые испытали робота-собаку Boston Dynamics

Киев  •  УНН

 • 21125 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. На территории зоны отчуждения впервые провели испытания автономного робота Boston Dynamics "SPOT", который внешне напоминает собаку. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, передает УНН.

“Исследовательская группа Бристольского университета совместно со специалистами Государственного специализированного предприятия ”Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами“ (ГСП ”ЦПОРВ“) на территории зоны отчуждения впервые провели испытания автономного робота Boston Dynamics ”SPOT“, - сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что во время работ использовали беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные системы, датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве (гамма-спектрометр, лидар, фотограмметрия, гиперспектральные и нейтронные датчики).

В частности, проводились радиометрические и геофизические работы на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов “Рыжий лес” и на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов “Подлесный” и “Буряковка”.

“По результатам проведенных работ, на ПЗРО ”Подлесный“ и ПЗРО ”Буряковка“ ожидается получение изображений в 3-D формате и карты распределения активности радионуклидов на этой территории, а также получение изображений с ПВЛРО ”Рыжий лес“ с участками, которые имеют высокую мощность дозы. Выполненные работы позволят Государственному специализированному предприятию „Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами“ обновить карты распределения радиационного загрязнения на участках, где проводилось обследование”, - объясняют в агентстве.

Как сообщал УНН, американская компания Boston Dynamics планировала начать продажи своих роботов SpotMini, которые визуально напоминают собак, в 2019 году. SpotMini весит 66 фунтов и может работать на одном заряде до 90 минут.

Украинские Национальные Новости

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