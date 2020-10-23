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У зоні відчуження вперше випробували робота-собаку Boston Dynamics

У зоні відчуження вперше випробували робота-собаку Boston Dynamics

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На території зони відчуження вперше провели випробування автономного робота Boston Dynamics “SPOT”, який зовні нагадує собаку. Про це інформує пресслужба Державного агентства України з управління зоною відчуження, передає УНН.

“Дослідницька група Брістольського університету спільно з фахівцями Державного спеціалізованого підприємства “Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами” (ДСП “ЦППРВ”) на території зони відчуження вперше провели випробування автономного робота Boston Dynamics “SPOT”, — повідомили в пресслужбі.

Також повідомляється, що під час робіт використовували безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані системи, датчики-сканери для оцінки розподілу радіоактивних матеріалів на площі та в просторі (гамма-спектрометр, лідар, фотограмметрія, гіперспектральний та нейтронний датчики).

Зокрема, проводились радіометричні та геофізичні роботи на території двох секторів пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів “Рудий ліс” та на територіях пунктів захоронення радіоактивних відходів “Підлісний” і “Буряківка”.

“За результатами проведених робіт, на ПЗРВ „Підлісний“ та ПЗРВ „Буряківка“ очікується отримання зображень у 3-D форматі і карти розподілу активності радіонуклідів на цій території, а також отримання зображень із ПТЛРВ „Рудий ліс“ із ділянками, які мають високу потужність дози. Виконані роботи дозволять Державному спеціалізованому підприємству „Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами“ оновити карти розподілу радіаційного забруднення на ділянках, де проводилося обстеження”, — пояснюють в агенстві.

Як повідомляв УНН, американська компанія Boston Dynamics планувала почати продаж своїх роботів SpotMini, які візуально нагадують собак, в 2019 році. SpotMini важить 66 фунтів і може працювати на одному заряді до 90 хвилин.

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