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путін і Сі Цзіньпін 18 листопада обговорять Україну на робочому сніданку

Київ • УНН

 • 10397 перегляди

Путін і Сі Цзіньпін 18 листопада проведуть переговори в Китаї. Серед тем зустрічі — зовнішня політика та Україна.

путін і Сі Цзіньпін 18 листопада обговорять Україну на робочому сніданку
Фото: Maxim Shemetov/Reuters/AP Photo/picture alliance

російський диктатор володимир путін та лідер КНР Сі Цзіньпін 18 листопада проведуть переговори у форматі робочого сніданку, серед тем - Україна. Про це повідомив помічник російського диктатора юрій ушаков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За словами ушакова, російський диктатор володимир путін 18-19 листопада відвідає китайський Шеньчжень, де візьме участь у саміті АТЕС.

Китай офіційно підтвердив зустріч Трампа, путіна та Сі 19 листопада – стало відомо, що обговорять лідери16.11.26, 07:34 • 27064 перегляди

путін та Сі Цзіньпін 18 листопада проведуть російсько-китайські переговори, заявив Ушаков. Вони пройдуть у форматі робочого сніданку та будуть присвячені зовнішньополітичній проблематиці, включаючи Україну.

Підготовка зустрічі путіна і президента США Трампа в Шеньчжені загалом обговорювалася під час нещодавнього візиту до москви спецпредставників американського лідера Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, додав Ушаков.

Китай, рф і США відмовилися погоджувати порядок денний саміту Сі, путіна і Трампа - ЗМІ16.11.26, 11:17 • 18616 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
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Володимир Путін
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Україна