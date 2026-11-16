путін і Сі Цзіньпін 18 листопада обговорять Україну на робочому сніданку

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російський диктатор володимир путін та лідер КНР Сі Цзіньпін 18 листопада проведуть переговори у форматі робочого сніданку, серед тем - Україна. Про це повідомив помічник російського диктатора юрій ушаков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

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За словами ушакова, російський диктатор володимир путін 18-19 листопада відвідає китайський Шеньчжень, де візьме участь у саміті АТЕС.

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путін та Сі Цзіньпін 18 листопада проведуть російсько-китайські переговори, заявив Ушаков. Вони пройдуть у форматі робочого сніданку та будуть присвячені зовнішньополітичній проблематиці, включаючи Україну.

Підготовка зустрічі путіна і президента США Трампа в Шеньчжені загалом обговорювалася під час нещодавнього візиту до москви спецпредставників американського лідера Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, додав Ушаков.

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