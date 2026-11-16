Китай, рф і США відмовилися погоджувати порядок денний саміту Сі, путіна і Трампа - ЗМІ

Китай, росія і США відмовилися від погодження порядку денного саміту лідерів країн Сі Цзіньпіна, володимира путіна та Дональда Трампа. Про це з посиланням на джерело повідомило Financial Times, пише УНН.

Одна людина, знайома з плануванням, повідомила, що Китай, росія та США вирішили відмовитися від узгодженого порядку денного, що є незвичним кроком з боку приймаючої сторони Сі, який зазвичай наполягає на чітко спланованих розмовах з іноземними лідерами - ідеться у публікації.

Тим часом Білий дім оприлюднив порядок денний президента США Дональда Трампа на тиждень, як повідомив журналіст Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу.

"Білий дім опублікував розклад Трампа на четвер у Шеньчжені. Розклад включає двосторонню зустріч із Сі Цзіньпіном та тристоронню зустріч з Сі і путіним. Примітно, що окремої двосторонньої зустрічі між Трампом і путіним не заплановано", - вказав журналіст у X.

Саміт США-рф-Китай підтвердив Білий дім: тему війни в Україні не очікують, окремої зустрічі Трампа з путіним не планують