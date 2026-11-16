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путин и Си Цзиньпин 18 ноября обсудят Украину за рабочим завтраком

Киев • УНН

 • 1602 просмотра

путин и Си Цзиньпин 18 ноября проведут переговоры в Китае. Среди тем встречи — внешняя политика и Украина.

путин и Си Цзиньпин 18 ноября обсудят Украину за рабочим завтраком
Фото: Maxim Shemetov/Reuters/AP Photo/picture alliance

российский диктатор владимир путин и лидер КНР Си Цзиньпин 18 ноября проведут переговоры в формате рабочего завтрака, среди тем — Украина. Об этом сообщил помощник российского диктатора юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По словам ушакова, российский диктатор владимир путин 18–19 ноября посетит китайский Шэньчжэнь, где примет участие в саммите АТЭС.

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путин и Си Цзиньпин 18 ноября проведут российско-китайские переговоры, заявил Ушаков. Они пройдут в формате рабочего завтрака и будут посвящены внешнеполитической проблематике, включая Украину.

Подготовка встречи путина и президента США Трампа в Шэньчжэне в целом обсуждалась во время недавнего визита в москву спецпредставителей американского лидера Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, добавил Ушаков.

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Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Украина