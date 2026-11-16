За роботу під обстрілами пропонують особливі пільги: хто зможе отримати подвійний стаж і компенсацію комуналки

В Україні пропонують запровадити додаткові соціальні гарантії для людей, які продовжують працювати на територіях активних і можливих бойових дій. Йдеться про пільгове нарахування страхового стажу, 50-відсоткову знижку на житлово-комунальні послуги, додаткові відпустки, підвищену оплату праці та компенсації у разі поранення або загибелі працівників.

Як рахуватимуть стаж по-новому, хто зможе претендувати на компенсацію витрат на послуги ЖКГ та звідки планують взяти гроші на нову фінансову ініціативу, пояснює УНН.

Деталі

Додаткові гарантії для працівників прифронтових територій хоче запровадити народний депутат Михайло Ананченко. Відповідний законопроєкт №16200 зареєстрували у Верховній Раді 29 жовтня 2026 року.

Які пільги пропонують запровадити для працівників

Ключова пропозиція стосується особливого порядку обчислення страхового стажу. Якщо людина працює на території можливих бойових дій, то рік роботи їй зарахують за 1,5 року страхового стажу. Для робітників безпосередньо на території активних бойових дій діятиме інший розрахунок: рік роботи їм порахують як 2 роки страхового стажу.

Але є нюанс: проєкт закону пропонує враховувати документально підтверджені періоди роботи починаючи з 24 лютого 2022 року, зокрема для людей, які згодом залишили небезпечні території. Водночас спеціальний порядок обчислення стажу передбачено незалежно від отримання окремого статусу учасника забезпечення життєдіяльності територій бойових дій.

Кому хочуть компенсувати половину комунальних витрат

Законопроєкт передбачає 50% знижку на оплату житла та житлово-комунальних послуг для людей, які одночасно проживають і працюють на територіях активних бойових дій. Пільгу хочуть надавати в межах установлених законодавством норм, а не обов'язково на всю суму комунальних платежів.

Додатково має діяти 50% знижка на придбання палива для опалення житла, яке не має централізованого опалення.

Хто зможе отримати спеціальний статус

Законопроєкт пропонує запровадити новий для українців статус — "учасник забезпечення життєдіяльності на територіях бойових дій". За задумом авторів, він поширюватиметься на цивільних фахівців, які забезпечують роботу населених пунктів, підприємств та установ. Йдеться про медиків, учителів, соціальних працівників, енергетиків, комунальників та інших фахівців, які забезпечують населення життєво необхідними послугами.

Для отримання статусу потрібно буде виконати низку умов. Зокрема:

фактично працювати не менше ніж шість місяців на територіях активних бойових дій;

працювати не менше ніж 12 місяців роботи на територіях можливих бойових дій;

мати офіційні документи, що підтверджують виконання обов'язків безпосередньо на цих територіях.

Статус хочуть надавати безстроково, навіть якщо людина змінила місце роботи або переїхала. Перелік відповідних професій має визначити Кабінет міністрів.

Які додаткові гарантії для працівників прифронтових територій хочуть передбачити

Окрім стажу та комунальних пільг, законопроєкт №16200 містить ширший пакет соціального захисту. Серед таких гарантій:

додаткові 7 календарних днів оплачуваної відпустки щороку;

підвищена оплата за роботу на територіях бойових дій;

звільнення визначених доходів від ПДФО за підтверджені періоди роботи на територіях активних бойових дій;

щорічні безоплатні медичні огляди протягом п'яти років після отримання статусу;

психологічна підтримка та допомога;

відшкодування витрат на переїзд, якщо робітник приїхав з іншого регіону;

забезпечення тимчасовим житлом фахівців, залучених до роботи в зонах активних бойових дій.

Окремо передбачили право працівника припинити виконання обов'язків і залишити робоче місце за безпосередньої загрози життю чи здоров'ю без кваліфікації такої відсутності як прогулу.

Також документ пропонує додаткові гарантії для дітей працівників, компенсації у разі травмування, встановлення інвалідності або загибелі людини внаслідок російської агресії. Зокрема, у разі ушкодження здоров'я без встановлення інвалідності розмір одноразової допомоги пропонують прив'язати до ступеня втрати працездатності та 70-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Що хочуть змінити для бізнесу з прифронтових територій

Паралельно законодавці пропонують підтримати підприємства, які продовжують працювати у прифронтових населених пунктах. Одна з ключових ініціатив — зниження ставки податку на прибуток підприємств із 18% до 9% для визначених категорій платників. Але для того, щоб отримати цю пільгу, потрібно виконати умову: не менш ніж 90% місцевих податків, сплачених підприємством за попередній рік, мають надходити до бюджетів відповідних прифронтових громад.

Пільгову ставку хочуть застосовувати протягом воєнного стану та двох років після його припинення або скасування.

Тут також варто згадати пов'язаний з основним документом законопроєкт №16201. Він стосується розширення мораторію на нарахування та сплату платежів за кредитними договорами для бізнесу, який постраждав від бойових дій.

Серед пропозицій його ініціаторів — Михайла Ананченка, Муси Магомедова, Олесі Отраднової, Руслана Горбенка та Сергія Козира — заслуговують на увагу такі: підвищити для бізнесу з прифронтових територій поріг річного доходу позичальника з еквівалента 50 до 100 млн євро та знизити визначений поріг вартості заставного майна з понад 50% до понад 30%.

Нові гарантії для працівників прифронтових громад: що заявили ініціатори

10 листопада народний депутат Михайло Ананченко розповів про ініціативи в ефірі Ранок.LIVE. За його словами, законопроєкти спрямовані на підтримку людей, які продовжують працювати під обстрілами та забезпечують функціонування прифронтових населених пунктів.

12 листопада ініціативу прокоментував міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

Люди, які продовжують працювати на прифронтових територіях, заслуговують на особливий статус. Це справедливий підхід до тих, хто щодня працює в умовах небезпеки й забезпечує життєдіяльність громад. І в цьому суть нашого законопроєкту - сказав він.

Терехов наголосив, що гарантії мають поширюватися і на фахівців, які працювали на таких територіях від початку повномасштабного вторгнення, зокрема у відрядженнях та вахтовим методом.

Коли пільги можуть набути чинності

У тексті законопроєкту №16200 передбачається, що закон стане чинним першого числа місяця, наступного за місяцем його офіційного опублікування. Однак для цього документ ще має пройти парламентський розгляд, бути ухваленим і підписаним президентом України. Тому конкретна дата запровадження нових пільг поки невідома.

Нагадаємо

У липні 2026 року президент України Володимир Зеленський завізував своїм підписом нові правила щодо захисту ВПО в Україні.