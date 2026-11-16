За работу под обстрелами предлагают особые льготы: кто сможет получить двойной стаж и компенсацию коммунальных услуг

В Украине предлагают ввести дополнительные социальные гарантии для людей, которые продолжают работать на территориях активных и возможных боевых действий. Речь идет о льготном начислении страхового стажа, 50-процентной скидке на жилищно-коммунальные услуги, дополнительных отпусках, повышенной оплате труда и компенсациях в случае ранения или гибели работников.

Как будут по-новому считать стаж, кто сможет претендовать на компенсацию расходов на услуги ЖКХ и откуда планируют взять деньги на новую финансовую инициативу, объясняет УНН.

Детали

Дополнительные гарантии для работников прифронтовых территорий хочет ввести народный депутат Михаил Ананченко. Соответствующий законопроект №16200 зарегистрировали в Верховной Раде 29 октября 2026 года.

Какие льготы предлагают ввести для работников

Ключевое предложение касается особого порядка исчисления страхового стажа. Если человек работает на территории возможных боевых действий, то год работы ему засчитают за 1,5 года страхового стажа. Для работников непосредственно на территории активных боевых действий будет действовать другой расчет: год работы им засчитают как 2 года страхового стажа.

Но есть нюанс: законопроект предлагает учитывать документально подтвержденные периоды работы начиная с 24 февраля 2022 года, в частности для людей, которые впоследствии покинули опасные территории. В то же время специальный порядок исчисления стажа предусмотрен независимо от получения отдельного статуса участника обеспечения жизнедеятельности территорий боевых действий.

Кому хотят компенсировать половину коммунальных расходов

Законопроект предусматривает 50% скидку на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг для людей, которые одновременно проживают и работают на территориях активных боевых действий. Льготу хотят предоставлять в пределах установленных законодательством норм, а не обязательно на всю сумму коммунальных платежей.

Дополнительно должна действовать 50% скидка на приобретение топлива для отопления жилья, не имеющего централизованного отопления.

Кто сможет получить специальный статус

Законопроект предлагает ввести новый для украинцев статус — "участник обеспечения жизнедеятельности на территориях боевых действий". По замыслу авторов, он будет распространяться на гражданских специалистов, обеспечивающих работу населенных пунктов, предприятий и учреждений. Речь идет о медиках, учителях, социальных работниках, энергетиках, коммунальщиках и других специалистах, обеспечивающих население жизненно необходимыми услугами.

Для получения статуса нужно будет выполнить ряд условий. В частности:

фактически работать не менее шести месяцев на территориях активных боевых действий;

работать не менее 12 месяцев на территориях возможных боевых действий;

иметь официальные документы, которые подтверждают выполнение обязанностей непосредственно на этих территориях.

Статус хотят предоставлять бессрочно, даже если человек сменил место работы или переехал. Перечень соответствующих профессий должен определить Кабинет министров.

Какие дополнительные гарантии для работников прифронтовых территорий хотят предусмотреть

Помимо стажа и коммунальных льгот, законопроект №16200 содержит более широкий пакет социальной защиты. Среди таких гарантий:

дополнительные 7 календарных дней оплачиваемого отпуска ежегодно;

повышенная оплата за работу на территориях боевых действий;

освобождение определенных доходов от НДФЛ за подтвержденные периоды работы на территориях активных боевых действий;

ежегодные бесплатные медицинские осмотры в течение пяти лет после получения статуса;

психологическая поддержка и помощь;

возмещение расходов на переезд, если работник приехал из другого региона;

обеспечение временным жильем специалистов, привлеченных к работе в зонах активных боевых действий.

Отдельно предусмотрели право работника прекратить выполнение обязанностей и оставить рабочее место при непосредственной угрозе жизни или здоровью без квалификации такого отсутствия как прогула.

Также документ предлагает дополнительные гарантии для детей работников, компенсации в случае травмирования, установления инвалидности или гибели человека вследствие российской агрессии. В частности, в случае причинения вреда здоровью без установления инвалидности размер единовременной помощи предлагают привязать к степени потери трудоспособности и 70-кратному прожиточному минимуму для трудоспособных лиц.

Что хотят изменить для бизнеса из прифронтовых территорий

Параллельно законодатели предлагают поддержать предприятия, которые продолжают работать в прифронтовых населённых пунктах. Одна из ключевых инициатив — снижение ставки налога на прибыль предприятий с 18% до 9% для определённых категорий плательщиков. Но для того чтобы получить эту льготу, необходимо выполнить условие: не менее 90% местных налогов, уплаченных предприятием за предыдущий год, должны поступать в бюджеты соответствующих прифронтовых общин.

Льготную ставку хотят применять в течение военного положения и двух лет после его прекращения или отмены.

Здесь также стоит упомянуть связанный с основным документом законопроект №16201. Он касается расширения моратория на начисление и уплату платежей по кредитным договорам для бизнеса, пострадавшего от боевых действий.

Среди предложений его инициаторов — Михаила Ананченко, Мусы Магомедова, Олеси Отрадновой, Руслана Горбенко и Сергея Козыря — заслуживают внимания следующие: повысить для бизнеса из прифронтовых территорий порог годового дохода заёмщика с эквивалента 50 до 100 млн евро и снизить установленный порог стоимости залогового имущества с более чем 50% до более чем 30%.

Новые гарантии для работников прифронтовых общин: что заявили инициаторы

10 ноября народный депутат Михаил Ананченко рассказал об инициативах в эфире «Ранок.LIVE». По его словам, законопроекты направлены на поддержку людей, которые продолжают работать под обстрелами и обеспечивают функционирование прифронтовых населённых пунктов.

12 ноября инициативу прокомментировал городской голова Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

Люди, которые продолжают работать на прифронтовых территориях, заслуживают особого статуса. Это справедливый подход к тем, кто ежедневно работает в условиях опасности и обеспечивает жизнедеятельность общин. И в этом суть нашего законопроекта - сказал он.

Терехов подчеркнул, что гарантии должны распространяться и на специалистов, которые работали на таких территориях с начала полномасштабного вторжения, в частности в командировках и вахтовым методом.

Когда льготы могут вступить в силу

В тексте законопроекта №16200 предусматривается, что закон вступит в силу первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования. Однако для этого документ ещё должен пройти парламентское рассмотрение, быть принят и подписан президентом Украины. Поэтому конкретная дата введения новых льгот пока неизвестна.

Напомним

В июле 2026 года президент Украины Владимир Зеленский завизировал своей подписью новые правила защиты ВПЛ в Украине.